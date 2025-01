Vláda USA zastavila príchod utečencom, ktorým už schválili presídlenie

Washington 22. januára (TASR) — Administratíva nového amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila vstup do USA aj utečencom, ktorí už dostali povolenie na presídlenie. Od 27. januára platí Trumpovo výkonné nariadenie, ktorým na tri mesiace pozastavil program prijímania utečencov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AP.



Pôvodne sa počítalo s tým, že osoby, ktoré prešli zdĺhavým schvaľovacím procesom a mali letenky rezervované pred týmto termínom, budú mať naďalej povolený vstup.



Agentúra AP však získala e-mail, v ktorom agentúra majúca na starosti záležitosti utečencov informovala svojich zamestnancov a samotných utečencov, že príchody do USA boli až do odvolania zastavené. Na rôznych miestach po celom svete tak uviazli tisíce ľudí, píše AP. Bezprostredne nebol známy dôvod tejto zmeny.



Toto opatrenie sa dotkne aj viac ako 1600 Afgancov, ktorí dostali povolenie na presídlenie do USA v rámci programu schváleného administratívou Trumpovho predchodcu Joea Bidena po stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu v roku 2021.