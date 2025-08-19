< sekcia Zahraničie
Vláda USA zrušila viac ako 6000 študentských víz
Predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí v pondelok povedal, že menšiu časť z týchto víz administratíva zrušila za „podporu terorizmu“.
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila viac ako 6000 študentských víz za prekročenie povoleného pobytu a porušenie zákona. Predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí v pondelok povedal, že menšiu časť z týchto víz administratíva zrušila za „podporu terorizmu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Americká vláda pristúpila k zrušeniu víz po tom, čo prijala obzvlášť tvrdý prístup k študentským vízam v rámci svojho sprísnenia imigračnej politiky, posilnila preverovanie účtov na sociálnych sieťach a rozšírila kontrolu uchádzačov o víza.
Ministerstvo zahraničných vecí nariadilo americkým diplomatickým predstaviteľom v zahraničí, aby boli ostražití voči žiadateľom víz, ktorých Washington môže považovať za nepriateľsky naladených voči Spojeným štátom a ktorí sa v minulosti politicky angažovali.
Predstaviteľ rezortu diplomacie objasnil, že približne 4000 víz vláda zrušila z dôvodu, že žiadatelia porušili zákon, pričom väčšinou išlo o obvinenia z napadnutia. Ďalšími priestupkami bolo vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a drog a vlámanie. Okrem toho zrušili 200 až 300 víz z dôvodu terorizmu.
Reuters pripomína, že prezident Trump sa od začiatku svojho druhého funkčného obdobia dostal do sporu s niekoľkými poprednými americkými univerzitami. Tie po masových študentských protestoch na podporu Palestínčanov v Pásme Gazy obvinil, že sa stávajú baštami antisemitizmu.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že zrušil víza stovkám, možno tisícom ľudí vrátane študentov, pretože sa podľa neho zapojili do aktivít, ktoré boli v rozpore s prioritami zahraničnej politiky Spojených štátov.
Predstavitelia Trumpovej vlády tvrdia, že držitelia študentských víz a zelených kariet môžu byť deportovaní pre svoju podporu Palestínčanov a kritike Izraela vo vojne v Pásme Gazy. Ich činy označili predstavitelia za hrozbu pre zahraničnú politiku USA a obvinili ich, že sú podporovateľmi palestínskeho militantného hnutia Hamas, píše Reuters.
