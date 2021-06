Vláda USA zverejnila novú stratégiu boja proti domácemu terorizmu

Washington 15. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v utorok zverejnila novú stratégiu boja proti domácemu terorizmu. Jej súčasťou je zlepšenie spôsobu zdieľania informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní na lokálnej, štátnej a federálnej úrovni či spolupráca s technologickými spoločnosťami pri eliminácii obsahu súvisiaceho s terorizmom a zverejňovaného na internete. Informovala o tom agentúra AP.



"Domáci terorizmus poháňaný nenávisťou, predsudkami a inými formami extrémizmu je škvrnou na duši Ameriky," povedal vo vyhlásení šéf Bieleho domu Biden. Dodal, že terorizmus "predstavuje priamu výzvu pre našu národnú bezpečnosť, demokraciu a jednotu".



"Podľa FBI (Federálneho úradu pre vyšetrovanie) predstavujú najväčšiu domácu násilnú extrémistickú hrozbu rasovo a etnicky motivovaní násilnícki extrémisti, a to konkrétne tí, ktorí obhajujú nadradenosť bielej rasy," uviedol minister spravodlivosti Merrick Garland.



Príslušnú stratégiu zverejnila Rada pre národnú bezpečnosť (NSC) šesť mesiacov po tom, ako do budovy amerického Kapitolu vo Washingtone vtrhli prívrženci exprezidenta Donalda Trumpa.



Nový plán vlády USA zahŕňa i úsilie identifikovať vládnych zamestnancov či príslušníkov armády, ktorí by mohli predstavovať domácu teroristickú hrozbu.



Predstavitelia rezortu spravodlivosti dodali, že domáci terorizmus oficiálne stanovili za svoju prioritu - pre analytikov, vyšetrovateľov a prokuratúru v tejto súvislosti vyčlenili dodatočných 100 miliónov dolárov.



Spojené štáty sa tiež pridali k dohode známej ako Christchurch Call, ktorej cieľom je zamedziť šíreniu extrémistických násilných obsahov na internete.



Táto iniciatíva, ktorá zahŕňa približne 50 krajín, ako aj spoločnosti Google, Facebook, Twitter či Amazon, bola vytvorená po útokoch na dve mešity v novozélandskom meste Christchurch z 15. marca 2019. Pravicový extrémista vtedy usmrtil 51 ľudí a celý útok nakrúcal na video a vysielal na sociálnej sieti.