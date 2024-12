Vláda v Česku chce nový národný park, niektorí starostovia sú proti

Praha 4. decembra (TASR) - V Česku môže vzniknúť nový národný park. Návrh ministra životného prostredia Petra Hladíka, aby sa časť CHKO Křivoklátsko stala piatym národným parkom v ČR, v stredu schválila česká vláda. Časť miestnych starostov s tým nesúhlasí a ochranu prírody tam považujú za dostatočnú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Súčasná CHKO Křivoklátsko sa nachádza asi 30 km od Prahy. Preteká cez ňu kaňonovité údolie rieky Berounka a celková rozloha oblasti je viac než 600 km2. Zamýšľaný národný park, ktorý by podľa rezortu životného prostredia mal vzniknúť začiatkom roka 2026, by zaberal zhruba 100 km2 zo súčasnej CHKO.



"Príroda Křivoklátska nemá v ČR obdobu, ide o nebývalo pestrý, zachovalý lesný komplex vo vnútrozemí," zdôvodnil rezort, prečo chce na území národný park vyhlásiť. Cieľom je posilniť v oblasti ochranu a biodiverzitu. Podľa ministerstva to zásadne neovplyvní každodenný život miestnych obyvateľov v okolí.



Niektorí starostovia okolitých obcí s tým nesúhlasia a trvajú na tom, aby úroveň ochrany zostala na stupni CHKO. Miestna príroda je podľa nich chránená dostatočne. Obávajú sa tiež obmedzenia práv týkajúcich sa prístupu do krajiny.



Ministerstvo zdôraznilo, že aj po vyhlásení národného parku bude možné na území zbierať lesné plody či hríby. Očakáva, že vznik parku bude mať, naopak, pozitívny vplyv na regionálnu ekonomiku a prinesie nové príležitosti v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich službách.



Hladík zdôraznil, že na území plánovaného parku sa nachádzajú len lesy a lúky. Nie je tam žiadna obec a nie sú plánované žiadne nové stavebné projekty ani dopravná infraštruktúra.