Vláda v Katalánsku chce zaviesť používanie covidpasov

Barcelona 23. novembra (TASR) - Španielsky región Katalánsko plánuje zaviesť používanie covidpasov, teda potvrdenia o zaočkovaní, negatívnom teste na koronavírus alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Podobné opatrenia chcú zaviesť aj iné španielske regióny, aby spomalili šírenie koronavírusu. V utorok o tom informovala agentúra Reuters.



Hovorkyňa katalánskej regionálnej vlády Patrícia Plajová pre novinárov uviedla, že vláda bude žiadať od súdu schválenie používania covidpasov, aby sa "znížilo riziko nákazy a vyhli sme sa preťaženiu zdravotníckeho systému".



Povinné preukazovanie sa covidpasmi, ktoré je v Španielsku vnímané ako zásah do základných občianskych slobôd, musia najskôr schváliť regionálne súdy. Tie však nie vždy vyhovejú požiadavkám ústrednej vlády, píše Reuters.



V Katalánsku sa už ľudia musia preukazovať covidpasmi pri vstupe do nočných klubov.



V tomto španielskom regióne, ktorý sa nachádza na severovýchode krajiny, je 14-dňová incidencia na úrovni 183 prípadov na 100.000 obyvateľov. Táto hodnota je vyššia ako španielsky priemer, ktorý je 132 prípadov. Tiež je nad hranicou 150 prípadov na 100.000 obyvateľov, ktorá predstavuje "vysoké riziko".



Celonárodná obsadenosť lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Španielsku je na úrovni päť percent. V niektorých regiónoch, akými sú aj Katalánsko a Aragónsko, je to už viac ako 11 percent.



Okrem Katalánska plánuje v stredu požiadať súd o schválenie používania covidpasov aj vláda v autonómnom spoločenstve Navarra, ktorá chce preukazovanie covidpasmi zaviesť pri vstupoch do reštaurácii a nočných klubov.



V Španielsku je proti koronavírusu plne zaočkovaných až 79 percent populácie. Miera nákazy tam ostáva výrazne pod úrovňou akú zaznamenávajú v súčasnosti v Rakúsku alebo Holandsku. Španielske úrady sa však obávajú, že sa im môže nákazy rýchlo vymknúť spod kontroly.