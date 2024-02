Vláda v Kolumbii a povstalecká skupina ELN predĺžili prímerie

Bogota 6. februára (TASR) - Kolumbijská vláda a povstalecká Národná oslobodzovacia armáda (ELN) sa v utorok dohodli na predĺžení prímeria o šesť mesiacov do 3. augusta. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Predstavitelia oboch strán rokovali v kubánskej Havane. Delegácia ELN na sociálnej sieti X spresnila, že obojstranné, celoštátne a dočasné prímerie bude od utorkovej (6. februára) polnoci predĺžené o 180 dní. ELN sa počas tohto obdobia jednostranne a dočasne zdrží zadržiavania osôb za účelom zisku, píše na svojej webovej stránke denník El Periódico de Aragón.



Kolumbijská vláda a ELN sa v júni minulého roka dohodli na šesťmesačnom prímerí, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom augusta 2023. V októbri prímerie ohrozil únos rodičov kolumbijského futbalistu Luisa Díaza, ktorý hrá za anglický klub Liverpool FC. Polícii sa okamžite podarilo oslobodiť jeho matku, otca povstalci prepustili po 12 dňoch.



V poradí už šieste kolo rokovaní sa začalo v Havane 22. januára. Obe strany o týždeň neskôr oznámili predĺženie prímeria o jeden týždeň. V poradí už siedme kolo rokovaní medzi vládou a povstalcami sa začne v apríli.



Cieľom súčasného kolumbijského prezidenta Gustava Petra po nástupe do úradu v auguste 2022 bolo dosiahnuť úplný mier v krajine. Desaťročia ju sužujú boje medzi bezpečnostnými zložkami, ľavicovými povstaleckými skupinami, pravicovými polovojenskými organizáciami a drogovými gangami. Viacero kôl rokovaní sa uskutočnilo vo Venezuele, Mexiku či na Kube.



Marxistická ELN vznikla v roku 1964, v roku 2022 mala podľa úradov viac ako 5800 členov. Oveľa silnejšie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) zastavili boje v rámci historickej mierovej dohody z roku 2016. V Kolumbii napriek tomu pokračuje násilie a boje o územie a zdroje medzi partizánskymi skupinami odštiepenými od FARC a ELN, ako aj polovojenskými silami a drogovými kartelmi.