Vláda v Nigérii nariadila vyšetrovanie leteckých náletov na trhovisko
K útoku došlo v dedine Yobe na hranici s Bornom, v ohnisku dlhotrvajúceho povstania, ktoré má už tisíce obetí a milióny vysídlených obyvateľov.
Autor TASR
Abuja 15. apríla (TASR) - Nigérijská vláda v utorok oznámila, že nariadila vyšetrovanie víkendových leteckých náletov armády na preplnené trhovisko jednej z dedín v štáte Yobe na severovýchode krajiny. Pri útokoch, ktoré boli údajne zamerané na islamských militantov, zahynulo najmenej 56 ľudí vrátane civilistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K útoku došlo v dedine Yobe na hranici s Bornom, v ohnisku dlhotrvajúceho povstania, ktoré má už tisíce obetí a milióny vysídlených obyvateľov.
„Federálna vláda nariadila úplné a nezávislé vyšetrovanie incidentu. V rámci neho sa preskúmajú spravodajské informácie, výber cieľa a samotný priebeh operácie. Budeme riešiť všetky nedostatky a v prípade potreby zabezpečíme vyvodenie zodpovednosti tam, kde to bude potrebné,“ uviedol vo vyhlásení minister informácií Muhammed Idris.
Vzdušné sily už ohlásili vlastné prešetrenie incidentu. Nigérijská armáda uviedla, že jej cieľom bolo „logistické centrum“ nachádzajúce sa „v blízkosti opustenej dediny Jilli“ na hranici štátov Borno a Yobe, pričom sa zameriavala na militantov z Islamského štátu v západnej Afrike (ISWAP).
Podľa správy o monitorovaní konfliktu, ktorú vypracovala OSN a do ktorej nahliadla agentúra AFP, však údery zasiahli preplnený trh v Jilli a „omylom zabili najmenej 56 ľudí“. Miestny predstaviteľ uviedol, že mŕtvych a zranených bolo spolu „približne 200“.
K útoku došlo v dedine Yobe na hranici s Bornom, v ohnisku dlhotrvajúceho povstania, ktoré má už tisíce obetí a milióny vysídlených obyvateľov.
„Federálna vláda nariadila úplné a nezávislé vyšetrovanie incidentu. V rámci neho sa preskúmajú spravodajské informácie, výber cieľa a samotný priebeh operácie. Budeme riešiť všetky nedostatky a v prípade potreby zabezpečíme vyvodenie zodpovednosti tam, kde to bude potrebné,“ uviedol vo vyhlásení minister informácií Muhammed Idris.
Vzdušné sily už ohlásili vlastné prešetrenie incidentu. Nigérijská armáda uviedla, že jej cieľom bolo „logistické centrum“ nachádzajúce sa „v blízkosti opustenej dediny Jilli“ na hranici štátov Borno a Yobe, pričom sa zameriavala na militantov z Islamského štátu v západnej Afrike (ISWAP).
Podľa správy o monitorovaní konfliktu, ktorú vypracovala OSN a do ktorej nahliadla agentúra AFP, však údery zasiahli preplnený trh v Jilli a „omylom zabili najmenej 56 ľudí“. Miestny predstaviteľ uviedol, že mŕtvych a zranených bolo spolu „približne 200“.