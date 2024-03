Vláda v Ríme rozširuje program záchrany detí z mafiánskych rodín

Rím 27. marca (TASR) - Projekt talianskych úradov na ochranu detí pred mafiou, ktorý spočíva v ich odňatí z mafiánskych rodín, sa rozširuje aj na Sicíliu a Neapol. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovalo talianske ministerstvo spravodlivosti.



Cieľom projektu je predísť tomu, aby deti nasledovali príklad svojich rodičov. Odchodom detí z rodiny sa preruší cyklus, v ktorom sa mafiánske praktiky prenášajú z generácie na generáciu prostredníctvom pokrvných zväzkov a rodinnej lojality.



Program nazvaný Liberi di scegliere (vo voľnom preklade: Sloboda voľby) založil v roku 2012 sudca pre mladistvých Roberto Di Bella v regióne Kalábria, ktorý je domovom najmocnejšej talianskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta.



Teraz sa tento projekt rozšíri do ďalších dvoch bášt organizovaného zločinu v Taliansku - na Sicíliu, kde pôsobí Cosa Nostra, a do regiónu Kampánia s hlavným mestom Neapol, kde má svoj "domov" Camorra.



"Toto je historický okamih v boji proti mafii," povedal minister spravodlivosti Carlo Nordio, keď predstavil protokol podpísaný piatimi ministrami a konferenciou talianskych biskupov.



Od začiatku programu bolo do pestúnskych rodín alebo do komunít na tajných miestach po celej krajine umiestnených asi 150 detí, ktoré sa takto učia životu mimo klanov.



Di Bella uviedol, že nasledovať svoje deti sa rozhodlo 30 matiek, pričom sedem z týchto žien figurovalo na súdoch ako svedok štátneho žalobcu.



"Významní mafiánski bossovia tiež spolupracovali so štátom, aby chránili svoje deti či dokonca vnúčatá," povedal Di Bella pre AFP.



Talianska ministerka pre rodinu Eugenia Roccellaová uviedla, že popkultúra a médiá vykresľujú manželky mafiánov často ako vládkyne v zákulisí, ktoré vydávajú príkazy, kým sú ich manželia boli za mrežami. Podľa ministerky je to však fikcia. Zdôraznila, že "úlohou žien je prerušiť reťaz kultúrneho prenosu (klanových zvyklostí)... prostredníctvom neposlušnosti" - konkrétne tým, že seba a svoje deti vytrhnú z prostredia mafie.