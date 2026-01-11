< sekcia Zahraničie
Vláda v Sudáne presúva svoje sídlo z mesta Port Sudan späť do Chartúmu
Autor TASR
Chartúm 11. januára (TASR) - Sudánsky premiér Kamil Idris v nedeľu oznámil, že sa vláda po takmer troch rokoch sídlenia v meste Port Sudan vracia naspäť do Chartúmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vláda na začiatku občianskej vojny medzi pravidelnou armádou a povstalcami zo Síl rýchlej podpory (RSF) v apríli 2023 presunula svoje sídlo z Chartúmu do mesta Port Sudan. Odkedy armáda v marci minulého roka hlavné mesto znovu dobyla, vláda sa usiluje o postupný návrat.
„Dnes sa vraciame, vláda nádeje sa vracia do hlavného mesta,“ povedal Idris novinárom v Chartúme. Prisľúbil tiež „lepšie služby“ pre obyvateľov mesta vrátane posilnenia elektrickej siete, vodovodných potrubí, lepšej zdravotnej starostlivosti či školstva.
Chartúm bol takmer dva roky považovaný za aktívne bojisko. Ozbrojenci obliehali celé štvrte, bojovníci z oboch strán strieľali delostreleckými granátmi cez rieku Níl a milióny ľudí boli z mesta vysídlené. Medzi marcom a októbrom sa doňho späť vrátilo okolo 1,2 milióna obyvateľov.
Vojna medzi pravidelnou sudánskou armádou a RSF podľa odhadov zanechala len na území hlavného mesta desaťtisíce mŕtvych. Organizácia Spojených národov uvádza, že obnova mesta bude stáť približne 350 miliónov dolárov.
