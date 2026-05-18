< sekcia Zahraničie
Vláda vedená Magyarom zverejnení spis o milosti v pedofilnej kauze
Magyar plánuje budúci týždeň vycestovať do Bruselu s cieľom podpísať politickú dohodu, pričom vláda bude pracovať celé leto, aby eurofondy mohli byť prevzaté na jeseň.
Autor TASR
Budapešť 18. mája (TASR) - Nová maďarská vláda vedená premiérom Péterom Magyarom po svojom druhom zasadnutí v pondelok oznámila, že v utorok zverejní spis o prezidentskej milosti v pedofilnej kauze, o prísnom obmedzení používania modrých výstražných svetiel vládnych vozidiel a o zákaze používania vojenských lietadiel politickou elitou. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
O prvých krokoch vlády informoval predseda vlády Magyar spolu s tromi vládnymi hovorkyňami. Kabinet okrem revízie štátnych financií a zmlúv uzavretých predchádzajúcou vládou premiéra Viktora Orbána pokračuje v rokovaniach o zmrazených eurofondoch, pripraví reformu exekúcií a preverí oprávnenosť udelených diplomatických pasov.
V oblasti európskej politiky premiér oznámil, že uplynulý víkend intenzívne komunikoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, pričom v Budapešti odštartovali bilaterálne rokovania s delegáciou Komisie o zmrazených eurofondoch určených Maďarsku, ktoré potrvajú do piatka.
Magyar plánuje budúci týždeň vycestovať do Bruselu s cieľom podpísať politickú dohodu, pričom vláda bude pracovať celé leto, aby eurofondy mohli byť prevzaté na jeseň.
Ministerský predseda detailne informoval o nadchádzajúcej oficiálnej návšteve Poľska, na ktorej ho bude sprevádzať širšia delegácia odborníkov a niekoľkých ministrov vrátane šéfky diplomacie Anity Orbánovej.
Do poľského Krakova odcestuje delegácia v pondelok pravidelnou leteckou linkou. Z Krakova sa presunie vlakom do Varšavy, kde prebehnú oficiálne bilaterálne rokovania s poľskými štátnymi predstaviteľmi. Následne maďarský premiér v sprievode predsedu poľskej vlády Donalda Tuska odcestuje do Gdanska, kde je naplánované stretnutie s bývalým poľským prezidentom Lechom Walesom. Po ukončení programu v Poľsku maďarská delegácia vo štvrtok odcestuje do Viedne.
Maďarská prezidentka Katalin Nováková udelila v apríli 2023 prezidentskú milosť Endremu K. Išlo o bývalého zástupcu riaditeľa detského domova v meste Bicske, ktorý bol právoplatne odsúdený za to, že nútil obete sexuálneho zneužívania, maloletých chlapcov, podpisovať nepravdivé vyhlásenia, čím kryl pedofilné správanie svojho nadriadeného.
Nováková 10. februára 2024 odstúpila z funkcie hlavy štátu. Nový maďarský prezident Tamás Sulyok odmietol zverejniť podrobné detaily kauzy kontroverznej milosti udelenej Novákovou s odvolaním sa na ochranu osobných údajov a na ústavné procesy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
O prvých krokoch vlády informoval predseda vlády Magyar spolu s tromi vládnymi hovorkyňami. Kabinet okrem revízie štátnych financií a zmlúv uzavretých predchádzajúcou vládou premiéra Viktora Orbána pokračuje v rokovaniach o zmrazených eurofondoch, pripraví reformu exekúcií a preverí oprávnenosť udelených diplomatických pasov.
V oblasti európskej politiky premiér oznámil, že uplynulý víkend intenzívne komunikoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, pričom v Budapešti odštartovali bilaterálne rokovania s delegáciou Komisie o zmrazených eurofondoch určených Maďarsku, ktoré potrvajú do piatka.
Magyar plánuje budúci týždeň vycestovať do Bruselu s cieľom podpísať politickú dohodu, pričom vláda bude pracovať celé leto, aby eurofondy mohli byť prevzaté na jeseň.
Ministerský predseda detailne informoval o nadchádzajúcej oficiálnej návšteve Poľska, na ktorej ho bude sprevádzať širšia delegácia odborníkov a niekoľkých ministrov vrátane šéfky diplomacie Anity Orbánovej.
Do poľského Krakova odcestuje delegácia v pondelok pravidelnou leteckou linkou. Z Krakova sa presunie vlakom do Varšavy, kde prebehnú oficiálne bilaterálne rokovania s poľskými štátnymi predstaviteľmi. Následne maďarský premiér v sprievode predsedu poľskej vlády Donalda Tuska odcestuje do Gdanska, kde je naplánované stretnutie s bývalým poľským prezidentom Lechom Walesom. Po ukončení programu v Poľsku maďarská delegácia vo štvrtok odcestuje do Viedne.
Maďarská prezidentka Katalin Nováková udelila v apríli 2023 prezidentskú milosť Endremu K. Išlo o bývalého zástupcu riaditeľa detského domova v meste Bicske, ktorý bol právoplatne odsúdený za to, že nútil obete sexuálneho zneužívania, maloletých chlapcov, podpisovať nepravdivé vyhlásenia, čím kryl pedofilné správanie svojho nadriadeného.
Nováková 10. februára 2024 odstúpila z funkcie hlavy štátu. Nový maďarský prezident Tamás Sulyok odmietol zverejniť podrobné detaily kauzy kontroverznej milosti udelenej Novákovou s odvolaním sa na ochranu osobných údajov a na ústavné procesy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)