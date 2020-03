Východná Líbya zavádza zákaz vychádzania, prípady nákazy ešte nemajú

Benghází 23. marca (TASR) - Vláda vo východnej Líbyi, ktorá súperí s ďalšou vládou v Tripolise a je prepojená s poľným maršalom Chalífom Haftarom, zavedie 24-hodinový zákaz vychádzania na desať dní. Pôjde o preventívne opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Zákaz vychádzania vstúpi do platnosti v stredu 25. marca a bude trvať do 3. apríla, ako sa uvádza v rozhodnutí zverejnenom v pondelok vládou so sídlom na východe Líbye. Zatiaľ nie sú známe bližšie podrobnosti.



V Líbyi nemajú v súčasnosti žiadne potvrdené prípady nákazy koronavírusom.



Severoafrická krajina sa nachádza v stave zmätku od zvrhnutia dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011 a stala sa bojiskom súperiacich síl, ktoré majú podporu rôznych zahraničných veľmocí.



Líbyu majú v súčasnosti rozdelenú dve vlády: jedna so sídlom v Tripolise, ktorá je podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN), a druhá pôsobiaca vo východolíbyjskom meste Tobruk, ktorá je prepojená s Haftarom, veliteľom samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA).