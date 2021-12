Vláda z iniciatívy Zelených zrušila kontroverzné diaľničné projekty

Viedeň 1. decembra (TASR) - Rakúska vláda v stredu oznámila, že zastavila niekoľko projektov týkajúcich sa výstavby diaľnic. Ide o iniciatívu rakúskej strany Zelených, ktorá je od januára 2020 súčasťou vládnej koalície a chce týmto spôsobom prispieť k boju proti klimatickým zmenám, informuje agentúra AFP.



Ministerstvo životného prostredia, na čele ktorého stojí Leonore Gewesslerová zo strany Zelených, v priebehu tohto roka začalo preskúmavať všetky plány na výstavbu ciest, ktoré realizuje štátom vlastnený gigant ASFiNAG.



To zvýšilo napätie vo vnútri dvojčlennej koalície vedenej konzervatívcami z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).



Medzi zastavenými projektami je aj plánovaný osemkilometrový diaľničný tunel pod časťou Národného parku Donau-Auen (Lobau), ktorý mal prispieť k odľahčeniu dopravy na východ od Viedne.



"Boj proti klimatickej kríze je našou historickou povinnosťou. Viac ciest znamená viac áut a viac dopravy," na margo zrušenia diaľničných projektov ministerka Gewesslerová.



Ministerka dodala, že vláda je otvorená spolupráci s ASFiNAGom a ďalšími zainteresovanými stranami, s ktorými sa pokúsi nájsť alternatívy k zrušeným projektom a na zaistenie dostatočnej mobility.



Viedenský starosta Michael Ludwig uviedol, že magistrát si rozhodnutie ministerstva o zrušení výstavby tunela popod Donau-Auen preštuduje. Trvá na tom, že diaľničný tunel by tento národný park nijako neohrozil a že je nevyhnutný na odľahčenie dopravy, ako aj na prepojenie okrajových častí rakúskeho hlavného mesta.



Podľa vyjadrenia Zelených je Národný park Donau-Auen, rozľahlá niva pozdĺž Dunaja, jediným národným parkom, ktorý zasahuje až do centra európskeho hlavného mesta.