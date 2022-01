Nemecká vláda zrejme skráti dĺžku izolácie pri nakazení koronavírusom

Berlín 5. januára (TASR) - Nemecko uvažuje nad skrátením dĺžky izolácie pri ochorení COVID-19, pretože sa obáva, že vysoko nákazlivý variant koronavírusu omikron zastaví životne dôležité služby v krajine. V stredu to ukázal plán ministerstva zdravotníctva, píše tlačová agentúra Reuters.



Pracovníci v kritických sektoroch, ako sú nemocnice či dodávatelia elektriny, budú môcť ukončiť izoláciu po piatich dňoch za predpokladu, že budú mať negatívny PCR test. Píše sa to v načrtnutých návrhoch zaslaných regionálnym lídrom. Súčasná dĺžka izolácie je 14 dní a platí pre každého.



Pre bežné obyvateľstvo sa obdobie izolácie skráti na sedem dní pri negatívnom výsledku PCR testu, ako vyplýva z navrhovaného dokumentu pripraveného pre nemeckých lídrov. Tí sa v piatok 7. januára stretnú s kancelárom Olafom Scholzom a budú spolu diskutovať o reakcii na šírenie variantu omikron.



Ľudia, ktorí nebudú mať po desiatich dňoch izolácie žiadne príznaky, budú môcť opustiť svoju domácnosť bez testu, píše sa v návrhu.



Denné počty prípadov infekcie v decembri klesali vďaka tomu, že Nemecko zaviedlo opatrenia, ako napríklad požadovanie potvrdenia o očkovaní pre mnohé aktivity vo vnútorných priestoroch – ale pred týždňom začali počty prípadov znova stúpať.



Inštitút Roberta Kocha (RKI) pre nákazlivé choroby hlásil v stredu 58.912 nových infekcií, čo je nárast o 47 percent oproti tomu istému dňu pred týždňom. Nemecko zaznamenalo aj ďalších 346 úmrtí, takže ich celkový počet počas pandémie stúpol na 112.925.



Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že variant omikron spôsobuje štvrtinu všetkých nových prípadov covidu v Nemecku a do niekoľkých dní sa pravdepodobne stane prevládajúcim variantom.



Minister zdravotníctva Karl Lauterbach pre mediálnu spoločnosť RedaktionsNetzwerk Deutschland povedal, že prísnejšie obmedzenia sú v boji proti skokovému nárastu infekcií potrebné.



Minister financií Christian Lindner oznámil, že Nemecko nechce zaviesť ďalší rozsiahly lockdown. "Chceme sa v budúcnosti vyhnúť celoplošným zatvoreniam," povedal Lindner pre denník Stuttgarter Nachrichten.



Lauterbach vyhlásil, že chce dosiahnuť, aby vyše 80 percent z tých ľudí, ktorí sú plne zaočkovaní, dostalo posilňujúcu dávku vakcíny – teda približne 56 percent obyvateľstva. "Posilňujúca dávka je najlepšou ochranou pred variantom omikron," dodal.



Nemecko má nízku mieru zaočkovaných oproti niektorým iným západoeurópskym krajinám: úplne zaočkovaných je 71,3 percenta obyvateľov a posilňujúcu dávku dostalo 39,3 percenta, píše Reuters.