Vláda zvažuje uzavrieť Tirolsko pre juhoafrický variant koronavírusu

Viedeň 4. februára (TASR) - Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober označil vo štvrtok situáciu ohľadom šírenia juhoafrického variantu koronavírusu B.1.351 v Tirolsku za "vážnu". Vláda preto zvažuje, že túto spolkovú krajinu uzavrie, informovala agentúra APA s odvolaním sa na informované zdroje.



Rakúska vláda aktuálne spolu s odborníkmi preveruje všetky možnosti, ako dostať situáciu v Tirolsku pod kontrolu. Miestni predstavitelia ešte v stredu vypracovali päťbodový program, pomocou ktorého sa má situácia súvisiaca so šírením nových variantov koronavírusu dôkladne preskúmať, povedal Anschober na tlačovej konferencii vo Viedni. V nedeľu sa výsledky ešte raz analyticky vyhodnotia. PCR testy doteraz v Tirolsku potvrdili 75 prípadov nákazy variantom B.1.351, známym aj pod označením 501.V2 alebo N501Y.V2.



Virologička Dorothee von Laerová z Lekárskej univerzity v Innsbrucku v stredajšom rozhovore pre APA uviedla, že Tirolsko by malo byť vzhľadom na šíriaci sa nový variant koronavírusu na mesiac izolované. V tejto súvislosti varovala pred "druhým Ischglom". Narážala na situáciu v lyžiarskom stredisku Ischgl, ktoré sa vlani v marci stalo ohniskom nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vírus sa následne prostredníctvom nakazených turistov dostal do ďalších končín Európy. Stredisko Ischgl totiž zatvorili až 13. marca, a to napriek tomu, že britské či iné európske médiá už v januári a vo februári informovali o prvých nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Tirolsku.



Stanica ORF v stredu večer informovala, že v spolkovej krajine Dolné Rakúsko sa prudko zvýšil počet pacientov nakazených tzv. britským variantom koronavírusu B.1.1.7 - zaznamenali tam 84 prípadov infekcie touto nákazlivejšou formou.



V Rakúsku pribudlo za 24 hodín 1518 infikovaných a 34 úmrtí. Celkový počet úmrtí stúpol na 7936. Pozitívnych výsledkov testov je 419.801. V nemocniciach je hospitalizovaných 1638 ľudí, z ktorých je 298 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.