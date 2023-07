Vláde USA nariadili poskytovať dôkazy o zločinoch na Ukrajine Haagu

Washington/Haag 27. júla (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden nariadil svojej vláde, aby začala informácie o vojnových zločinoch páchaných Ruskom na Ukrajine poskytovať Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) so sídlom v Haagu. Vo štvrtok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.



Americké ministerstvo obrany sa poskytovaniu takýchto informácií doteraz bránilo a argumentovalo, že akákoľvek spolupráca s ICC by mohla vyústiť v spolitizované stíhanie amerických jednotiek v zámorí.



"Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa prezident (Biden) vyjadroval jasne – je potrebné vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí vojnové zločiny a zverstvá na Ukrajine povoľujú a uskutočňujú," uvádza sa vo vyhlásení americkej Rady pre národnú bezpečnosť (NSC), ktorá dodala že Biely dom sa rozhodol neposkytnúť bližšie špecifiká spolupráce s ICC.



ICC v marci vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za údajnú deportáciu detí z Ukrajiny, čo je považované za vojnový zločin.



Ukrajinské úrady aj predstavitelia krajín Západu tiež tvrdia, že existujú dôkazy o vraždách a popravách, ostreľovaní civilnej infraštruktúry, nútených deportáciách, únosoch detí, mučení, sexuálnom násilí a nezákonnom väznení, ku ktorým dochádza na Ukrajine.



Americkí zákonodarcovia z radov demokratov i republikánov Pentagón obvinili z toho, že podkopáva vyšetrovanie vojnových zločinov, ak nechce poskytovať informácie amerických tajných služieb súdu v Haagu. Agentúra Reuters pripomína, že Washington nikdy neratifikoval tzv. Rímsky štatút, ktorý tvorí právny základ ICC, ba dokonca v minulosti na tento súd uvalil sankcie za vyšetrovanie zločinov v Afganistane.