Vladimir Kličko: Šéf MOV Bach slúži záujmom a farbám Ruska

Berlín 29. marca (TASR) — Niekdajší majster sveta v boxe a brat starostu ukrajinskej metropoly Kyjev Vladimir Kličko kritizoval v stredu rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý odporučil návrat ruských a bieloruských športovcov do súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu. TASR informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA.



"Toto rozhodnutie poškvrňuje olympijského ducha a je ako táto vojna: nezmysel," napísal 47-ročný Kličko na sociálnej sieti Twitter. K svojmu príspevku priložil aj fotografiu z olympiády v Atlante z roku 1996, ktorá ho zachytáva so zlatou medailou na krku.



Kličko ďalej obvinil prezidenta MOV Thomasa Bacha, že slúži "záujmom a farbám Ruska". Odporúčanie návratu Rusov a Bielorusov do medzinárodných súťaží pod „neutrálnou vlajkou“ označil za "nesprávnu vlajku".



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári minulého roka patrí Vladimir Kličko vo svojej vlasti medzi najväčších kritikov Bacha, pripomína DPA.



Na základe utorkového rozhodnutia MOV majú zostať športovci i športové tímy z Ruska a Bieloruska s väzbami na armády a bezpečnostné orgány svojich krajín naďalej vylúčení z medzinárodných športových súťaží.



Bach však zdôraznil, že konečné rozhodnutie o účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na letnej olympiáde v roku 2024 v Paríži padne až neskôr.