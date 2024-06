Vladimir Putin pricestoval na štátnu návštevu do Vietnamu

Hanoj 20. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pricestoval na štátnu návštevu do Vietnamu po jeho stretnutí s Kim Čong-unom v Severnej Kórei, uviedol ruský prezidentský úrad. TASR píše podľa agentúr AFP a DPA.



Putin prišiel na návštevu do Hanoja na pozvanie generálneho tajomníka komunistickej strany Nguyen Phu Tronga. Do hlavného mesta krajiny pricestoval zo Severnej Kórey v stredu večer.



Vo štvrtok sa ruský líder zúčastní na uvítacom ceremoniáli v prezidentskom paláci a potom bude viesť bilaterálne rozhovory s Trongom. Stretne sa aj s vietnamským premiérom Pham Minh Chinhom a Vietnamcami, ktorí študovali v Rusku. Putin sa zúčastní aj na štátnom bankete.



Keďže sa ruský prezident ocitol v medzinárodnej izolácii, snaží sa získať podporu zostávajúcich spojencov Ruska. Ostáva nejasné, čo presne si Vietnam sľubuje od návštevy Putina, na ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal zatykač za údajné vojnové zločiny proti Ukrajine, píše DPA.



Komentátori naznačujú, že Putinova krátka cesta do Vietnamu a Severnej Kórey má praktický aj symbolický význam. Putin ešte v utorok pricestoval na dvojdňovú štátnu návštevu KĽDR. S Kimom podpísal v stredu v Pchjongjangu zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami. Severokórejský líder povedal, že táto zmluva plne prispieva k udržiavaniu mieru a stability v regióne. Rastúca spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom spôsobuje znepokojenie v Južnej Kórei, v radoch západných krajín i na Ukrajine, konštatuje AFP.