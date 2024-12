Vládna agentúra na monitoring dezinformácií ukončila svoju činnosť

Washington 25. decembra (TASR) - Popredná americká vládna agentúra, ktorá monitorovala dezinformácie zo zahraničia, ukončila svoju činnosť. Podľa agentúry AFP to americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo v utorok po tom, čo americký Kongres - po rokoch kritiky zo strany republikánov - danej vládnej agentúre nepredĺžil financovanie. V utorok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Inštitúcia Global Engagement Center (GEC), ktorá pôsobila v rámci ministerstva zahraničných vecí USA a bola založená v roku 2016, ukončila svoju činnosť v pondelok - v čase, keď vládni úradníci a experti sledujúci propagandu varujú pred rizikom dezinformačných kampaní od protivníkov Spojených štátov, ako sú Rusko a Čína, konštatovala AFP.



Osud zamestnancov GEC a rozbehnutých projektov je predmetom konzultácií medzi ministerstvom zahraničných vecí a Kongresom.



Centrum GEC malo ročný rozpočet 61 miliónov dolárov. Zamestnaných v ňom bolo okolo 120 ľudí. Jeho zatvorenie ponechalo ministerstvo zahraničných vecí po prvýkrát za osem rokov bez úradu na monitorovanie a boj proti dezinformáciám od nepriateľov USA.



Opatrenie na predĺženie financovania GEC bolo vyškrtnuté z konečnej verzie zákona o federálnych výdavkoch, ktorý minulý týždeň prešiel Kongresom USA.



GEC dlho čelila kritike zo strany republikánskych zákonodarcov, ktorí toto centrum obviňovali z cenzúry a sledovania Američanov.



Centrum sa dostalo aj pod paľbu kritiky zo strany Elona Muska, ktorý v roku 2023 obvinil GEC, že je "najhorším páchateľom cenzúry americkej vlády a mediálnej manipulácie", a označil GEC za "hrozbu pre našu demokraciu".



AFP pripomenula, že miliardár Musk je poradcom zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa a bol poverený vedením nového ministerstva pre efektívnosť vlády (DOGE), ktorého úlohou je znižovať vládne výdavky.



Vedenie GEC Muskove názory odmietlo a označilo prácu GEC za kľúčovú pre boj proti zahraničným propagandistickým kampaniam.



AFP pripomenula, že osobitný vyslanec a koordinátor GEC James Rubin v júni oznámil spustenie nadnárodnej skupiny so sídlom vo Varšave, ktorá má čeliť ruským dezinformáciám o vojne v susednej Ukrajine.



Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že táto iniciatíva - známa ako Ukrajinská komunikačná skupina - spojí partnerské vlády s cieľom koordinovať rozposielanie správ, podporovať presné podávanie správ o vojne a odhaľovať manipuláciu s informáciami v Kremli.



S účasťou na projekte súhlasili Ukrajina, Kanada, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovinsko, uviedol svojho času Rubin. Dodal, že na aktivitách nadnárodnej skupiny sa bude podieľať aj NATO a Európska služba pre vonkajšiu činnosť - diplomatická služba Európskej únie.



Centrum GEC vo svojej minuloročnej správe súčasne varovalo, že Čína celosvetovo míňa na šírenie dezinformácií miliardy dolárov, pričom hrozí, že to spôsobí "prudký pokles" slobody prejavu po celom svete.