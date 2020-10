Izrael absolvuje prvú oficiálnu návštevu Spojených arabských emirátov

Jeruzalem 20. októbra (TASR) – Delegácia predstaviteľov Spojených arabských emirátov pricestovala v utorok na svoju prvú oficiálnu návštevu Izraela. Stalo sa tak po tom, ako obe krajiny v septembri znormalizovali svoje vzájomné vzťahy na základe Spojenými štátmi sprostredkovanej dohody, dosiahnutej zväčša v súvislosti so spoločnými obavami z Iránu, pripomína agentúra Reuters.



Lietadlo spoločnosti Etihad Airways pristálo na Letisku Bena Guriona pri Jeruzaleme, z Abú Zabí priviezlo vládnych činiteľov, ako aj niekoľkých amerických hodnostárov. Delegáciu privítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, šéf diplomacie Gabi Aškenazi a minister financií Israel Kac.



Päťhodinová návšteva bola vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu obmedzená iba na priestory letiska.



SAE a Bahrajn sa v septembri stali v poradí treťou a štvrtou arabskou krajinou, ktoré sa rozhodli nadviazať oficiálne vzťahy s Izraelom. Egypt podpísal s Izraelom mierovú dohodu v roku 1979 a v roku 1994 ho nasledovalo Jordánsko. Dohody so SAE a Bahrajnom podľa Washingtonu a jeho spojencov posilnia mier a stabilitu v regióne. Palestínčania však túto iniciatívu odmietli.



Delegáciu zo SAE viedol minister hospodárstva Abdalláh bin Túk Márí a minister financií Ubajd Humajd Tajír. Medzi americkými predstaviteľmi bol vyslanec pre Blízky východ Ari Berkowitz či minister financií Steven Mnuchin. Americkí činitelia sa v nedeľu pripojili k izraelskej delegácii, ktorá v ten istý deň v bahrajnskej metropole Manáma oficiálne nadviazala bilaterálne diplomatické vzťahy s Bahrajnom.



Izrael a SAE už uzatvorili niekoľko obchodných zmlúv od polovice augusta, keď po prvý raz oznámili, že obnovia plnohodnotné vzťahy. Podľa izraelských predstaviteľov sa medzi Izraelom a SAE má podpísať i dohoda o vzájomnom bezvízovom styku. Išlo by o prvý dokument tohto druhu, ktorý Izrael uzatvoril s arabskou krajinou.