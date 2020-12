Vládna koalícia v Estónsku chce referendum o tradičnom manželstve

Tallin 15. decembra (TASR) - Estónsky parlament v pondelok v prvom čítaní schválil návrh zákona o usporiadaní referenda o manželstve ako zväzku muža a ženy. Informovala o tom agentúra ERR.



Parlamentné kluby opozičnej liberálnej Estónskej reformnej strany (ER) a Sociálnodemokratickej strany (SDE) navrhli stiahnuť tento bod z rokovaniach parlamentu. Pri hlasovaní o tomto návrhu však zostali v menšine, takže návrh zákona o vypísaní referenda zostal v programe parlamentnej schôdze.



V referende by občania tejto pobaltskej krajiny mali odpovedať na otázku, či by "manželstvo v Estónsku malo zostať zväzkom muža a ženy".



Vládnuca Estónska konzervatívna ľudová strana (EKRE) uviedla, že referendum o manželstve je súčasťou koaličnej zmluvy. Varovala, že ak by bola diskusia o návrhu zákona o referende v parlamente odmietnutá, konzervatívci by zrejme vystúpili z koalície, čo by následne viedlo k pádu vlády.



V diskusii v parlamente, ktorá trvala štyri hodiny, dostal podporovateľ referenda a poslanec za EKRE Siim Pohlak otázku, prečo on sám ešte nie je ženatý, aj keď má s svojou družkou tri deti.



Pohlak v reakcii uviedol, že už dávnejšie chce matku svojich detí požiadať o ruku a mal v pláne to urobiť počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Dodal, že využije príležitosť a priamo od rečníckeho pultu požiadal "milovanú Renate, ak sleduje priamy prenos" z rokovania schôdze, "aby sa stala jeho ženou".



Agentúra Interfax uviedla, že takáto žiadosť o ruku - pred očami celého národa - bola vôbec prvá v histórii estónskeho parlamentu.



Agentúra ERR uviedla, že o dátume druhého čítania návrhu zákona o referende o manželstve sa bude rokovať v utorok.



Tretie čítanie návrhu zákona - ktorý sa stane zákonom, ak ho odobrí aj vláda - by sa malo uskutočniť najneskôr 18. januára, takže referendum sa môže konať o tri mesiace neskôr, 18. apríla.



Opozícia však avizovala, že predloží množstvo pozmeňovacích návrhov.



Líderka opozičných reformistov Kaja Kallasová uviedla, že referendum je síce vhodný nástroj na to, aby štát spoznal názor ľudí na otázky celoštátneho významu a záujmu. Upozornila však, že manželstvo k takejto téme nepatrí.



Opoziční poslanci argumentovali aj pandemickou situáciou a nečakanými výdavkami zo štátneho rozpočtu na jej zvládnutie. Vyhlásili, že vynakladať veľa peňazí na usporiadanie a kampaň v čase, keď už teraz štátu chýbajú financie, je zbytočné.



"Toto referendum je smiešne, pretože sa zameriava na nepotrebnú tému uprostred veľkej krízy," uviedla Kallasová. Podľa jej názoru plebiscit je aj "krutý, pretože ublíži mnohým ľuďom" a rozdelí rodiny.



Na tento aspekt poukázal podľa ERR aj vodca SDE Indrek Saar, ktorý vyzval poslancov centristickej Estónskej strany stredu (EK) a kresťanskodemokratickej strany Vlasť (Isamaa), aby hlasovali proti referendu, ktoré podľa neho obmedzuje práva menšín a demontuje estónsky štát.



Saar uviedol, že referendum si vynucuje strana EKRE, čím sa spochybňujú hodnoty estónskeho štátu.



"Po referende zorganizovanom na základe väčšiny hlasov koalície s cieľom obmedziť práva menšín sa vrátime o niekoľko desaťročí späť - do čias sovietskej socialistickej republiky," dodal Saar.