Komisia menovaná mjanmarskou vládou nenašla dôkazy o genocíde Rohingov

Rangún 21. januára (TASR) - Komisia vymenovaná mjanmarskou vládou na objasnenie udalostí, ku ktorým došlo v roku 2017 v Jakchainskom štáte, nenašla dôkazy o genocíde spáchanej na príslušníkoch moslimskej menšiny Rohingov. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



OSN svojho času uviedla, že počas týždne trvajúcich brutálnych násilností v Jakchainskom štáte dochádzalo k znásilňovaniu a masovému zabíjaniu. Stovky dedín boli zrovnané so zemou a vypálené. Podľa OSN boli tieto činy páchané zámerne.



V dôsledku násilností ušlo z Jakchainského štátu viac ako 730.000 príslušníkov moslimského etnika Rohingov.



Mjanmarská vyšetrovacia komisia vo svojej správe priznáva, že tieto udalosti môžu byť kvalifikované ako vojnový zločin, nie však ako genocída.



Konštatuje, že existujú "opodstatnené dôvody" domnievať sa, že príslušníci bezpečnostných zložiek sa v roku 2017 počas armádou vedeného zásahu proti vzbúrencom v Jakchainskom štáte pridali k "mnohým aktérom" zodpovedným za spáchanie vojnových zločinov a závažných prípadov porušenia ľudských práv.



Komisia však nenašla "žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že tieto vraždy alebo vysídlenia boli spáchané so zámerom alebo plánom vyhladiť moslimov alebo akúkoľvek inú komunitu v Jakchainskom štáte" ležiacom na severe Mjanmarska.



Vo svojom vyhlásení vydanom pred dokončením súhrnnej komplexnej správy vládna komisia pripomína útok rohinských povstalcov na skupinu 30 policajtov, ktorý podľa nej vyprovokoval reakciu bezpečnostných zložiek. Reťazec udalostí, ktorý potom nasledoval, označila komisia za "interný ozbrojený konflikt".



Ľudskoprávne skupiny a vodcovia Rohingov vládnu správu odmietli ako pokus o "prikrášlenie" reality. Zverejnená bola len niekoľko dní pred tým, ako súd OSN vynesie verdikt v prípade genocídy, z ktorej je obvinený mjanmarský štát.



Mjanmarský prezident Win Mjint v utorok vo svojom vyhlásení uviedol, že vláda sa "stotožňuje" so zisteniami komisie a zaviazala sa pokračovať v ďalšom vyšetrovaní, najmä v súvislosti s údajnými obvineniami vznesenými voči civilistom a bojovníkom z radov Rohingov.