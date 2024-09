Vládna Občianska koalícia má podľa prieskumu stále najväčšiu podporu

Varšava 5. septembra (TASR) - Občianska koalícia (KO), hlavná strana poľskej vládnej koalície, má podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky stále najväčšiu podporu medzi voličmi. Druhá najpopulárnejšia je sociálne konzervatívna opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá však má najvyšší nárast podpory od predchádzajúceho prieskumu. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy PAP.



Prieskum spoločnosti United Surveys pre webovú stránku Wirtualna Polska zisťoval odpovede na otázky, či by sa respondenti zapojili do volieb do Sejmu, ak by sa konali na budúcu nedeľu a koho by volili.



"Určite" by išlo voliť 36,4 percenta opýtaných a 17,7 percenta "s najväčšou pravdepodobnosťou". S "najväčšou pravdepodobnosťou by nehlasovalo" 26,3 percenta a 14 percent by "určite" nešlo voliť. Odpoveď "neviem/ťažko povedať" uviedlo 5,6 percenta opýtaných.



Z opýtaných by 34,6 percenta hlasovalo za KO, čo je o 1,6 percenta viac ako v prieskume koncom júla. PiS na druhom mieste podporilo 32,4 percenta voličov (nárast o 4,1 percenta). Stredopravá vládna Tretia cesta sa umiestnila na treťom mieste s 9,7 percentami (pokles o 1,2 percenta).



Krajne pravicovú Konfederáciu by volilo 8,6 percenta (pokles o jedno percento), predbehla však koaličnú Ľavicu, ktorú uprednostnilo 8 percent voličov (oproti júlu stratila 1,9 percenta).



Odpoveď "inú stranu" uviedlo 1,3 percenta a nerozhodnutých bolo 5,4 percenta. Anketa sa uskutočnila na reprezentatívnej vzorke 1000 Poliakov od 30. augusta do 1. septembra 2024.