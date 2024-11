Vládna rada v Haiti sa v boji o moc snaží vymeniť premiéra

Port-au-Prince 11. novembra (TASR) - Haitská prechodná rada pristúpila k výmene premiéra Garryho Conilla, keďže v boji o moc hrozí uvrhnutie krajiny zmietanej krízou do nového chaosu. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestny úradný vestník.



Rozhodnutím deväťčlennej rady z pondelka 11. novembra sa Conille po piatich mesiacoch vo funkcii odvoláva a nahrádza ho podnikateľ Alix Didier Fils-Aimé.



Rozhodnutie, ktoré bolo prijaté 8. novembra, prichádza po týždňoch konfliktu medzi prechodnou radou a Conillom, bývalým úradníkom OSN a akademikom, ktorý bol v máji poverený vedením tejto karibskej krajiny, ktorá čelí prudko rastúcej a dlhodobej politickej nestabilite.



Podľa dokumentu, ktorý získala AFP, Conille poslal prechodnej rade list, v ktorom žiada, aby rozhodnutie nebolo oficiálne zverejnené. Podľa denníka Miami Herald chcela rada v rámci boja o moc vymeniť ministrov spravodlivosti, financií, obrany a zdravotníctva, ale premiér to odmietol.



Conille tento týždeň poslal rade list, v ktorom žiada odstúpenie troch jej členov obvinených z korupcie. Nebolo bezprostredne jasné, či rada - ktorej členovia zastupujú rôzne politické skupiny a skupiny občianskej spoločnosti -, má vôbec právomoc Conilleho odvolať.



Rada je novým orgánom, ktorý nie je uvedený v ústave a neschválil ho parlament, pretože Haiti v súčasnosti nemá zákonodarný zbor.



Krajinou už dlho otriasa násilie gangov, ale situácia sa prudko zhoršila koncom februára, keď ozbrojené skupiny začali koordinované útoky v hlavnom meste Port-au-Prince s cieľom zvrhnúť vtedajšieho premiéra Ariela Henryho.



Henry, ktorý nebol zvolený a bol nepopulárny, odstúpil počas násilností a odovzdal moc prechodnej rade, ktorá má podporu USA a celého regiónu.



Napriek príchodu policajnej podpornej misie pod vedením Kene násilie gangov na Haiti naďalej stúpa.



Organizácia Spojených národov (OSN) koncom októbra informovala, že od júla do septembra bolo zabitých viac ako 1200 ľudí, a pretrvávajú únosy a sexuálne násilie páchané na ženách a dievčatách.



Na Haiti sa od roku 2016 nekonali voľby, čím sa prehĺbilo politické vákuum, ktoré zhoršilo existujúcu bezpečnostnú a zdravotnú krízu. Gangy v uplynulých rokoch ovládli 80 percent hlavného mesta Port-au-Prince.