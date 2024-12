Vládna strana bojkotuje hlasovanie o impeachmente prezidenta Sok-jola

Soul 7. decembra (TASR) - Takmer všetci poslanci juhokórejskej vládnucej strany Sila ľudu (PPP) v sobotu krátko pred hlasovaním o impeachmente proti prezidentovi Jun Sok-jolovi opustili rokovaciu sálu. Svojím bojkotom zrejme dosiahnu, že toto hlasovanie bude neúspešné. Opoziční lídri medzičasom uviedli, že ak návrh na impeachment v sobotu hlasovaním neprejde, predložia ho znova na budúcu stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pred budovou parlamentu sa v sobotu zhromaždili desaťtisíce demonštrantov, ktorí žiadajú, aby prezident odstúpil.



Počas rozpravy o návrhu, ktorý podala opozičná Demokratická strana, zostal v sále len jediný člen PPP, čo podľa Reuters vyvolalo pochybnosti o tom, či návrh bude mať požadovanú podporu dvoch tretín poslancov - 200 hlasov.



Keďže opozícia má v 300-člennom parlamente 192 poslancov, potrebuje, aby za jej návrh na impeachment prezidenta hlasovalo aj aspoň osem poslancov vládnej PPP. Tí rokovaciu sálu opustili po tom, ako sa hlasovalo o samostatnom návrhu na vymenovanie špeciálneho prokurátora, ktorý by sa zaoberal kauzami Junovej manželky Kim Kon-hi.



Líder PPP Han Tong-hun ešte v piatok uviedol, že Junovo odstúpenie je po kontroverznom vyhlásení stanného práva nevyhnutné, pretože "predstavuje nebezpečenstvo pre krajinu". Členovia PPP však neskôr potvrdili svoj nesúhlas s prezidentovým odvolaním.



Agentúra Jonhap predtým v sobotu informovala, že strana PPP sa rozhodla hlasovať proti odvolaniu prezidenta. PPP dodala, že toto "rozhodnutie padlo krátko pred začiatkom parlamentnej schôdze, na ktorej sa bude hlasovať". Strana však súčasne rozhodla, že jej poslanci budú hlasovať v závislosti od svojho vlastného postoja.



Predseda PPP Han Tong-hun sa v sobotu stretol s premiérom Han Tok-suom, informovala agentúra Jonhap.



Ak by Jun odstúpil alebo bola voči nemu podaná ústavná žaloba, úradujúcim prezidentom Južnej Kórey by sa stal predseda vlády.



Ak Jun odíde z úradu skôr, ako sa skončí jeho päťročné funkčné obdobie - v máji 2027 -, predčasné prezidentské voľby sa musia uskutočniť do 60 dní, doplnil Reuters.