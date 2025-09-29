< sekcia Zahraničie
Vládna strana PAS v Moldavsku bude mať v novom parlamente väčšinu
Na druhom mieste so ziskom vyše 24 percent a 26 kreslami v parlamente skončil podľa stanice BBC prorusky orientovaný Vlastenecký blok (BEP) na čele s bývalým prezidentom Igorom Dodonom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kišiňov 29. septembra (TASR) - Moldavská vláda Strana akcie a solidarity (PAS) prezidentky Maie Sanduovej so ziskom viac ako 50,1 percenta zvíťazila v nedeľných parlamentných voľbách a v 101-člennom zákonodarnom zbore bude mať väčšinu 55 kresiel. Nebude preto musieť skladať koalíciu. Vyplýva to z údajov volebnej komisie po sčítaní 99,78 percenta hlasov. Volebná účasť presiahla 52 percent, čo je viac ako v minulosti. Informuje TASR podľa agentúry Moldpres a Rádia Slobodná Európa.
Na druhom mieste so ziskom vyše 24 percent a 26 kreslami v parlamente skončil podľa stanice BBC prorusky orientovaný Vlastenecký blok (BEP) na čele s bývalým prezidentom Igorom Dodonom. Tretiu koalíciu Alternatíva vedenú primátorom Kišiňova Ionom Cebanom a neúspešným prezidentským kandidátom Alexandruom Stoianoglom volilo takmer osem percent oprávnených voličov.
Do parlamentu sa so ziskom 6,2 percenta dostane aj Naša strana založená podnikateľom Renatom Usatiim. Najmenším subjektom v novom zákonodarnom zbore bude Strana Demokracia doma podporujúca zjednotenie Moldavska s Rumunskom. Hlas jej odovzdalo 5,6 percenta moldavských voličov.
Proeurópsky orientovaná víťazná strana PAS je pri moci od roku 2021. Analytici upozorňovali, že vládnutie v koalícii by mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030.
„PAS si štatisticky zabezpečila krehkú väčšinu,“ povedal v nedeľu pre agentúru AFP analytik Andrei Curararu z think tanku WatchDog.md so sídlom v Kišiňove. Zostaviť funkčnú vládu podľa neho bude ťažké. „Kremeľ financoval príliš veľkú operáciu na to, aby ustúpil, a mohol by sa uchýliť k organizovaniu protestov, podplácaniu poslancov PAS a iným taktikám, aby narušil vytvorenie stabilnej proeurópskej vlády,“ vyhlásil.
Curararu odkazoval na obvinenia zo strany moldavských úradov, že do predvolebnej kampane a priebehu volieb zasahovalo Rusko. Sanduová pred voľbami varovala, že Moskva vyvíja na Moldavsko obrovský tlak a vynakladá pri tom „stovky miliónov eur na financovanie politických strán, podplácanie voličov a trénovanie mladých ľudí na destabilizačné aktivity“. Moldavské úrady pred voľbami v tejto súvislosti vykonali desiatky razií a volebná komisia tesne pred voľbami zakázala kandidatúru dvom menším stranám.
Líder BEP Dodon v nedeľu večer ešte pred začiatkom zverejňovania výsledkov sčítania hlasov vyhlásil, že vyhrala jeho koalícia, a vyzval PAS, aby odovzdala moc. Oslovil tiež stúpencov všetkých opozičných strán, aby sa v pondelok na poludnie zišli pred parlamentom a "bránili" svoje hlasy. Predstavitelia strany PAS sa k výsledkom volieb doteraz nevyjadrili.
Na druhom mieste so ziskom vyše 24 percent a 26 kreslami v parlamente skončil podľa stanice BBC prorusky orientovaný Vlastenecký blok (BEP) na čele s bývalým prezidentom Igorom Dodonom. Tretiu koalíciu Alternatíva vedenú primátorom Kišiňova Ionom Cebanom a neúspešným prezidentským kandidátom Alexandruom Stoianoglom volilo takmer osem percent oprávnených voličov.
Do parlamentu sa so ziskom 6,2 percenta dostane aj Naša strana založená podnikateľom Renatom Usatiim. Najmenším subjektom v novom zákonodarnom zbore bude Strana Demokracia doma podporujúca zjednotenie Moldavska s Rumunskom. Hlas jej odovzdalo 5,6 percenta moldavských voličov.
Proeurópsky orientovaná víťazná strana PAS je pri moci od roku 2021. Analytici upozorňovali, že vládnutie v koalícii by mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030.
„PAS si štatisticky zabezpečila krehkú väčšinu,“ povedal v nedeľu pre agentúru AFP analytik Andrei Curararu z think tanku WatchDog.md so sídlom v Kišiňove. Zostaviť funkčnú vládu podľa neho bude ťažké. „Kremeľ financoval príliš veľkú operáciu na to, aby ustúpil, a mohol by sa uchýliť k organizovaniu protestov, podplácaniu poslancov PAS a iným taktikám, aby narušil vytvorenie stabilnej proeurópskej vlády,“ vyhlásil.
Curararu odkazoval na obvinenia zo strany moldavských úradov, že do predvolebnej kampane a priebehu volieb zasahovalo Rusko. Sanduová pred voľbami varovala, že Moskva vyvíja na Moldavsko obrovský tlak a vynakladá pri tom „stovky miliónov eur na financovanie politických strán, podplácanie voličov a trénovanie mladých ľudí na destabilizačné aktivity“. Moldavské úrady pred voľbami v tejto súvislosti vykonali desiatky razií a volebná komisia tesne pred voľbami zakázala kandidatúru dvom menším stranám.
Líder BEP Dodon v nedeľu večer ešte pred začiatkom zverejňovania výsledkov sčítania hlasov vyhlásil, že vyhrala jeho koalícia, a vyzval PAS, aby odovzdala moc. Oslovil tiež stúpencov všetkých opozičných strán, aby sa v pondelok na poludnie zišli pred parlamentom a "bránili" svoje hlasy. Predstavitelia strany PAS sa k výsledkom volieb doteraz nevyjadrili.