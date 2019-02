Vládna strana PiS údajne financovala svoju politiku z peňazí charity

Denník Gazeta Wyborcza nedávno napísal, že peniaze získané Červeným krížom z predaja darovaného oblečenia boli v roku 2015 použité na financovanie kampane regionálnych kandidátov strany PiS.

Varšava 21. februára (TASR) - Poľskí opoziční zákonodarcovia požadovali vo štvrtok od vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) vysvetlenie šíriacich sa správ, že jedna z jej regionálnych straníckych organizácií využívala dary pre Červený kríž na financovanie svojej parlamentnej kampane.



Denník Gazeta Wyborcza nedávno napísal, že peniaze získané Červeným krížom z predaja darovaného oblečenia boli v roku 2015 použité na financovanie kampane regionálnych kandidátov strany PiS v oblasti mesta Vroclav na juhozápade Poľska. Denník tiež citoval nemenovaných svedkov, podľa ktorých sa v kampani použili aj darované potraviny.



Charitatívnu organizáciu Červený kríž mali v tom čase na starosti politici z PiS, dodala tlačová agentúra AFP.



Hovorkyňa vroclavskej prokuratúry Malgorzata Klausová oznámila, že ministerku školstva Annu Zalewskú budú tiež vypočúvať pre obvinenia, že týmto spôsobom bola financovaná aj jej kampaň.



Zákonodarcovia opozičnej Občianskej platformy (PO) vo štvrtok žiadali vysvetlenie od ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra, ktorý je zároveň generálnym prokurátorom.



Predseda Európskej rady a bývalý poľský premiér Donald Tusk v interview pre televíziu TVN24 povedal, že ak je to pravda, tieto tvrdenia sú jasnou ukážkou korupcie medzi politickými elitami.



Ide o najnovší zo série problémov s imidžom vládnej strany PiS pred tohtoročnými voľbami do Európskeho aj národného parlamentu. Medzi staršími problémami sú napríklad obvinenia, že mocný líder strany PiS Jaroslaw Kaczynski bol zapletený do nezákonných obchodných rokovaní a že žiadal úplatok od podnikateľa.



Politické strany v Poľsku majú zakázané podnikať alebo získavať peniaze z podnikania.