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Vládna strana premiéra Pašinjana smeruje k hladkému víťazstvu
Po sčítaní viac ako dvoch tretín všetkých volebných okrskov získala Občianska zmluva 50,83 percenta hlasov.
Autor TASR
Jerevan 8. júna (TASR) - Nedeľné parlamentné voľby v Arménsku podľa predbežných výsledkov s veľkým náskokom vyhrala vládnuca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašinjana, ktorý sa už vyhlásil víťaza. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Armenpress.
Po sčítaní viac ako dvoch tretín všetkých volebných okrskov získala Občianska zmluva 50,83 percenta hlasov. Výrazne tak vedie pred opozičným blokom Silné Arménsko pod vedením Samvela Karapetjana so ziskom 23,5 percenta hlasov. Na treťom mieste sa umiestnila Aliancia Arménsko bývalého prezidenta Roberta Kočarjana. Štvorpercentné kvórum pre vstup do parlamentu pravdepodobne prekoná aj strana Prosperujúce Arménsko vedená proruským podnikateľom Gagikom Carukjanom. Vo voľbách hlasovalo 59 percent oprávnených voličov.
Pašinjan výsledok označil za „historické víťazstvo, ktoré zabezpečí večnú existenciu a rozvoj Arménska“. Zaviazal sa, že „bude pokračovať v kurze zbližovania so Západom“ a zároveň rozvíjať vzťahy s Ruskom. „Arménsky ľud hlasoval za regionálnu prosperitu a spoluprácu a dúfam, že to vyvolá pozitívnu reakciu zo strany Turecka a Azerbajdžanu,“ uviedol a dodal, že je potrebné inštitucionalizovať mier s Azerbajdžanom.
Pašinjan opakovane a nielen počas predvolebnej kampane hovoril o potrebe vyváženej zahraničnej politiky, ktorá by Arménsku umožnila udržiavať dobré vzťahy so Spojenými štátmi, Európou a Ruskom, aj s regionálnymi mocnosťami Tureckom a Iránom. Napriek tomu si získal výrazne väčšie sympatie na Západe než v Moskve. Podporilo ho viacero európskych lídrov aj americký prezident Donald Trump.
V posledných týždňoch Moskva opakovane kritizovala prozápadný kurz Jerevanu. Rusko tiež zaviedlo dočasné obmedzenia na dovoz niektorých tovarov z Arménska a vyhráža sa pozastavením jeho členstva v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEÚ). Kremeľ pohrozil aj zastavením dodávok ropy i zemného plynu. Prezident Vladimir Putin trvá na tom, že Jerevan sa musí rozhodnúť, či zostane s Ruskom alebo sa bude usilovať o členstvo v EÚ. Brusel odsudzuje pokusy Moskvy vyvíjať tlak na Arménsko.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v pondelok ráno predčasné výsledky volieb privítala. „Hlasy sa práve sčítavajú, ale zdá sa, že arménsky ľud sa aj napriek silnému ruskému tlaku rozhodol pre európsku budúcnosť, čo je dobrá správa,“ vyhlásila a deklarovala, že EÚ je pripravená Jerevanu čo najviac pomáhať, a to aj pri budúcich reformách.
Po sčítaní viac ako dvoch tretín všetkých volebných okrskov získala Občianska zmluva 50,83 percenta hlasov. Výrazne tak vedie pred opozičným blokom Silné Arménsko pod vedením Samvela Karapetjana so ziskom 23,5 percenta hlasov. Na treťom mieste sa umiestnila Aliancia Arménsko bývalého prezidenta Roberta Kočarjana. Štvorpercentné kvórum pre vstup do parlamentu pravdepodobne prekoná aj strana Prosperujúce Arménsko vedená proruským podnikateľom Gagikom Carukjanom. Vo voľbách hlasovalo 59 percent oprávnených voličov.
Pašinjan výsledok označil za „historické víťazstvo, ktoré zabezpečí večnú existenciu a rozvoj Arménska“. Zaviazal sa, že „bude pokračovať v kurze zbližovania so Západom“ a zároveň rozvíjať vzťahy s Ruskom. „Arménsky ľud hlasoval za regionálnu prosperitu a spoluprácu a dúfam, že to vyvolá pozitívnu reakciu zo strany Turecka a Azerbajdžanu,“ uviedol a dodal, že je potrebné inštitucionalizovať mier s Azerbajdžanom.
Pašinjan opakovane a nielen počas predvolebnej kampane hovoril o potrebe vyváženej zahraničnej politiky, ktorá by Arménsku umožnila udržiavať dobré vzťahy so Spojenými štátmi, Európou a Ruskom, aj s regionálnymi mocnosťami Tureckom a Iránom. Napriek tomu si získal výrazne väčšie sympatie na Západe než v Moskve. Podporilo ho viacero európskych lídrov aj americký prezident Donald Trump.
V posledných týždňoch Moskva opakovane kritizovala prozápadný kurz Jerevanu. Rusko tiež zaviedlo dočasné obmedzenia na dovoz niektorých tovarov z Arménska a vyhráža sa pozastavením jeho členstva v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEÚ). Kremeľ pohrozil aj zastavením dodávok ropy i zemného plynu. Prezident Vladimir Putin trvá na tom, že Jerevan sa musí rozhodnúť, či zostane s Ruskom alebo sa bude usilovať o členstvo v EÚ. Brusel odsudzuje pokusy Moskvy vyvíjať tlak na Arménsko.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v pondelok ráno predčasné výsledky volieb privítala. „Hlasy sa práve sčítavajú, ale zdá sa, že arménsky ľud sa aj napriek silnému ruskému tlaku rozhodol pre európsku budúcnosť, čo je dobrá správa,“ vyhlásila a deklarovala, že EÚ je pripravená Jerevanu čo najviac pomáhať, a to aj pri budúcich reformách.