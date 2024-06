Vládna strana v Indii získala v parlamente väčšinu

Naí Dillí 4. júna (TASR) - Národná demokratická aliancia (NDA) - koalícia vedená nacionalistickou Indickou ľudovou stranou (BJP) - získala vo voľbách väčšinu mandátov v dolnej komore indického parlamentu. Z predbežného sčítania hlasov odovzdaných vo voľbách však vyplýva, že zisk NDA bude nižší, ako sa očakávalo na základe prieskumov verejnej mienky. S odvolaním sa na indické televízie o tom v utorok informovala agentúra Reuters.



NDA by mala získať v dolnej komore parlamentu 290 kresiel, pričom 243 z nich pripadne strane BJP vedenej Naréndrom Módím.



Väčšina exit pollov, ktorých výsledky boli zverejnené po ukončení hlasovania, pritom naznačovala, že NDA získa viac ako 360 kresiel – dve tretiny mandátov v parlamente. To by Módímu umožnilo meniť a doplňovať ústavu krajiny.



Aj jednoduchá väčšina NDA v dolnej snemovni však Módímu umožní stať sa predsedom vlády tretíkrát po sebe. Zastávať post premiéra trikrát sa doteraz v Indii podarilo len vodcovi boja za nezávislosť Džaváharlálovi Nehrúovi.



Opozičnému bloku INDIA prieskumy sľubovali okolo 150 mandátov - podľa doterajšieho sčítania hlasov ich však získa zrejme 228. Reuters v tejto súvislosti pripomenul, že vládna strana bude v parlamente čeliť takému silnému odporu prvýkrát po desiatich rokoch.



V doterajšom parlamente mala NDA 353 z celkovo 543 kresiel. Koalíciu INDIA zastupovalo 91 poslancov.



V reakcii na čiastkové výsledky NDA vyzvala počkať na konečnú definitívnu bilanciu sčítania hlasov odovzdaných v parlamentných voľbách. Argumentovala, že prieskumy verejnej mienky hovorili o zdrvujúcom víťazstva NDA. "BJP-NDA zostaví vládu, taký trend je veľmi jasný od začiatku," dodal v utorok hovorca BJP.



Podľa indickej Ústrednej volebnej komisie boli minulé voľby najväčšie vo svetovej histórii: právo voliť v nich mala takmer miliarda ľudí, pričom 642 miliónov z nich ho aj využilo.



Voľby v Indii sa konali v siedmich etapách a počas vlny horúčav, keď v niektorých oblastiach teploty dosahovali až 50 stupňov Celzia. Horúčavy zavinili smrť desiatok voličov i členov volebných komisií.



Módí (73) stojí na čele indickej vlády od roku 2014. Jeho odporcovia ho obviňujú z prenasledovania moslimskej menšiny a z autoritárskych tendencií. Módí sa síce netají tým, že je hinduistický nacionalista, ale obvinenia z autoritárstva odmieta.