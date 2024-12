Vládna strana v Kórei je za pozastavenie právomocí prezidenta

Soul 6. decembra (TASR) - Juhokórejská vládna strana Sila ľudu (PPP) je za pozastavenie ústavných právomocí prezidenta Jun Sok-jola v súvislosti s jeho rozhodnutím vyhlásiť stanné právo. V piatok to oznámil predseda PPP Han Tong-hun.



Podľa agentúry AP, citovanej TASR, z Hanovho vyjadrenia vyplýva, že strana PPP zmenila svoj predchádzajúci nesúhlas s ústavnou obžalobou prezidenta, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť Junovho odvolania.



Han v piatok objasnil, že dostal informácie o tom, že Jun nariadil veliteľovi vojenskej kontrarozviedky, aby zadržal a vzal do väzby bližšie nešpecifikovaných kľúčových politikov. Malo sa tak stať na základe obvinení z "protištátnej činnosti" počas stanného práva.



Ešte vo štvrtok pritom Han vyhlásil, že sa bude usilovať o zmarenie návrhu na obžalobu prezidenta, hoci vyhlásenie stanného práva kritizoval ako protiústavné.



Už v piatok však Han uviedol, že Jun predstavuje "značné riziko, pretože by opäť mohol siahnuť po extrémnych opatreniach, ako je opätovný pokus o zavedenie vojnového stavu, ktorý by mohol Kórejskú republiku a jej občanov potenciálne vystaviť veľkému nebezpečenstvu".



Návrh na odvolanie prezidenta by musel v parlamente získať podporu dvoch tretín poslancov - teda 200 z jeho 300 členov. Opozičné strany, ktoré spoločne podali návrh na obžalobu, majú spolu 192 poslancov.



Han vedie v rámci PPP frakciu proti Junovi. Jej 18 členov už hlasovalo s opozičnými zákonodarcami za zrušenie Junovho dekrétu o stannom práve.



Prezident Jun nečakane oznámil vyhlásenie stanného práva v utorok vo vopred neohlásenom príhovore. Obvinil v ňom opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií voči Severnej Kórei. Stalo sa tak v čase, keď sa jeho strana a opozícia nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte.



O necelé tri hodiny po vyhlásení stanného práva parlament väčšinou hlasov schválil návrh na jeho zrušenie. Podľa juhokórejskej ústavy ho musí prezident v takom prípade odvolať.



Ak by bol teraz Jun parlamentom odvolaný, výkon funkcie mu bude pozastavený, kým ústavný súd nerozhodne, či ho odvolá z funkcie alebo mu vráti prezidentskú moc. Prezidentské právomoci by v tomto prípade prebral premiér Han Duk-so.