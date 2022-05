Vládne nariadenie k tankovaniu v Maďarsku nie je jednoznačné

Budapešť 27. mája (TASR) - Vládne nariadenie, podľa ktorého od piatka môžu za regulovanú cenu základných druhov pohonných látok tankovať v Maďarsku iba autá s maďarským evidenčným číslom, nie je jednoznačné a spôsobuje zmätok, poukázali na to viaceré maďarské médiá. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti, podľa ktorého napríklad na bezobslužných automatických čerpacích staniciach nemá kto kontrolovať, či ide o maďarské vozidlo.



Na čerpacích staniciach v súlade s vládnym nariadením musí byť veľkými písmenami vyznačená regulovaná cena, avšak na stojanoch musia uviesť aj trhovú cenu. Na pútačoch s cenami palív sú uvedené regulované ceny. Pri vchode a pokladniciach v maďarskom a anglickom jazyku má byť uvedené vysvetlenie, koho sa regulovaná cena týka. V prípade nejasností môže personál čerpacej stanice požiadať vodiča auta o predloženie dokladov k vozidlu na zistenie jeho pôvodu.



Maďarské prihraničné čerpacie stanice vo štvrtok (26. 5.) zažili nápor vozidiel zo zahraničia vrátane Slovenska, aby využili do polnoci poslednú možnosť natankovať základné druhy pohonných látok za regulované ceny.



Rady slovenských áut sa tvorili pred polnocou v Győri, ale aj v Mosonmagyaróvári či v Komárome.



V zmysle nariadenia maďarskej vlády od piatka môžu v Maďarsku tankovať pohonné látky za regulované ceny iba vozidlá s maďarským evidenčným číslom.



Výnimkou sú zahraničné autá z krajín, v ktorých sú ceny pohonných látok tiež regulované a za regulovanú cenu môžu tankovať aj tam žijúci príslušníci maďarskej menšiny, pričom zoznam takýchto krajín zverejní minister zahraničných vecí. Táto časť opatrenia však ešte neplatí, pretože zoznam ešte nebol zverejnený. Podľa servera liner.hu by sa výnimka mala týkať zo susedných krajín iba Slovinska a Srbska.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok na tlačovej konferencii v Budapešti vyzdvihol, že v Európe je možné natankovať najlacnejšie v Maďarsku, preto v prihraničných oblastiach vznikla "tankovacia turistika" zo susedných krajín, ktorá už ohrozuje bezpečnosť dodávok pohonných látok.



Trhová cena v prípade základného druhu benzínu podľa telex.hu je aktuálne 661 forintov a v prípade nafty 679 forintov, na mnohých čerpacích staniciach však liter pohonnej látky predávali už v piatok za vyše 700 forintov.



(1 EUR = 391,72 HUF)







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)