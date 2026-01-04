Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vládne sily s podporou Saudskej Arábie dobyli späť územia v Jemen

Vojak Južného Jemenu z Južnej prechodnej rady (STC) stojí na kontrolnom stanovišti v Adenu v Jemene, streda, 31. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Aden 4. januára (TASR) - Pri útokoch Saudskou Arábiou vedenej koalície na pozície jemenských separatistov z Južnej prechodnej rady (STC) už od piatka zahynulo najmenej 80 ozbrojencov. Sily medzinárodne uznanej jemenskej vlády odvety opätovne dobyli viaceré územia pod kontrolou STC. Pre agentúru AFP to v nedeľu uviedol jeden z predstaviteľov tejto organizácie, informuje TASR.

Od začiatku útokov bolo zranených najmenej 152 príslušníkov síl STC, 130 ich padlo do zajatia a 500 ďalších je nezvestných.

Saudská Arábia v piatok spustila operáciu zameranú na opätovné získanie rozsiahleho územia, ktorého sa v decembri zmocnila STC podporovaná Spojenými arabskými emirátmi (SAE). V sobotu jemenská vláda oznámila, že opätovne dobyla na ropu bohatú provinciu Hadramaut, z ktorej sa jednotky STC zjavne stiahli. Predstavitelia jemenskej armády tiež uviedli, že orgány v susednej provincii Mahra bez akéhokoľvek odporu opätovne vyjadrili lojalitu jemenskej vláde.

STC začiatkom decembra spustila v južnom Jemene ofenzívu a ovládla rozsiahle časti provincie Hadramaut a časť susednej provincie Mahra. Vytlačila odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily.

Juhojemenských separatistov z STC vojensky a politicky podporujú SAE. Organizácia sa dlhodobo usiluje o obnovenie samostatného štátu v južnom Jemene, ktorý tam existoval až do zjednotenia so severom v roku 1990.
