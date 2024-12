Sýria: Vládne sily sa stiahli z Homsu, rezort obrany to popiera

Damask 6. decembra (TASR) - Sýrske vládne sily sa v piatok po útoku džihádistických povstalcov stiahli z dôležitého mesta Homs. Tvrdí to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii. Sýrske ministerstvo obrany tvrdenie o stiahnutí armády následne poprelo, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



SOHR o približne 13.35 h SEČ informoval, že povstalci sa nachádzajú približne kilometer od Homsu, ovládnutie ktorého by im umožnilo odrezať hlavnú cestu vedúcu k sýrskemu pobrežiu. Stanica BBC následne verifikovala zábery, na ktorých je vidieť, ako sa bojovníci k mestu v piatok ráno skutočne približujú.



Homs spája sýrsku metropolu Damask s centrom komunity alavitov na pobreží Stredozemného mora, ktoré je politickou baštou prezidenta Bašára Asada a podľa BBC aj kľúčom k jeho moci.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok otvorene podporil sýrskych povstalcov. Podľa svojich slov dúfa v ich plynulý postup proti Asadovým silám.



"Idlib, Hamá, Homs a, samozrejme, ako cieľ hlavné mesto Damask. Opozícia v Sýrii napreduje. Našim želaním je, aby postupovala bez toho, aby sa jej prihodila nejaká nehoda či katastrofa," uviedol Erdogan.



Rusko, ktoré je kľúčovým spojencom sýrskej vlády, prostredníctvom svojho veľvyslanectva odporučilo svojim občanom v Sýrii, aby vzhľadom na "zložitú vojensko-politickú situáciu" z krajiny odišli komerčnými letmi.



Izraelská armáda zase oznámila, že posilňuje svoje vzdušné aj pozemné sily na ňou obsadených Golanských výšinách v reakcii na ofenzívu rebelov v Sýrii. Tamojší vývoj monitoruje a "je pripravená na všetky scenáre - obranné i útočné", uvádza sa vo vyhlásení. Takisto upozornila, že nebude tolerovať "žiadne hrozby pri izraelskej hranici".