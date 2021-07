Vládne sily vytlačili Taliban z provinčnej metropoly Kaláje Nau

Kábul 8. júla (TASR) - Afganské bezpečnostné sily získali vo štvrtok opäť kontrolu nad mestom Kaláje Nau, metropolou provincie Bágdhís, do ktorej deň predtým vtrhli bojovníci militantného hnutia Taliban. Oznámilo to afganské ministerstvo obrany s tým, že do oblasti vyslalo stovky ďalších vojakov.



Ako píše agentúra Reuters, bojovníci Talibanu v stredu dobyli kľúčové budovy vrátane sídla regionálneho policajného riaditeľstva.



Podľa afganského ministerstva obrany zahynulo pri vojenských operáciách na okrajoch Kaláje Nau 69 Talibov. Vládne sily zároveň zaistili veľké množstvo zbraní a munície.



Zvyšok provincie Bágdhís je však aj naďalej pod kontrolou Talibanu, ktorý podľa západných bezpečnostných predstaviteľov dobyl viac než 100 afganských okresov. Samotné hnutie však tvrdí, že kontroluje viac vyše 200 okresov v 34 provinciách, čo je viac než polovica Afganistanu. Veľké mestá a provinčné metropoly sú však spravidla naďalej pod kontrolou vlády v Kábule.



Od polovice apríla, keď americký prezident Joe Biden avizoval koniec vojenskej operácie USA v Afganistane, začal Taliban postupne obsadzovať čoraz väčšie územie. Jeho postup sa však výrazne zrýchlil po tom, čo americké sily opustili svoju najväčšiu základňu Bagrám.



Najvýznamnejšie úspechy dosiahol Taliban na severe Afganistanu - v niekdajšej tradičnej bašte USA a ich spojencov.