Vládni socialisti v portugalských voľbách zvíťazili, ukázali odhady

Lisabon 30. januára (TASR) - Vládnuci socialisti zvíťazili v Portugalsku v nedeľných predčasných parlamentných voľbách. Získali najviac hlasov, ukázali exit polly. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.



Vládnuca stredoľavá Socialistická strana (PS) premiéra Antónia Costu porazila svojho hlavného súpera, stredopravú Sociálnodemokratickú stranu (PSD), ako vyplýva z exit pollu Portugalskej katolíckej univerzity pre verejnoprávnu stanicu RTP. Podľa tohto odhadu dostali socialisti 37-42 percent hlasov voličov a sociálni demokrati 30-35 percent.



Exit poll nebral do úvahy hlasy približne 1,5 milióna ľudí z 10,8 milióna oprávnených voličov, ktorí žijú v zahraničí a môžu hlasovať poštou.



Socialistická strana, ktorá vládne posledných šesť rokov, a sociálni demokrati sú v Portugalsku dvoma hlavnými politickými stranami. Pri moci sa striedajú už desaťročia, pripomína AP.



Voliči v nedeľu rozhodovali o zložení 230-členného parlamentu. Predčasné voľby vyhlásil vlani 4. novembra prezident krajiny Marcelo Rebelo de Sousa po tom, čo menšinová vláda premiéra Costu neuspela v parlamente s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2022.



Costova Socialistická strana (PS) podľa predvolebných prieskumov zvádzala tesný súboj so Sociálnodemokratickou stranou (PSD), na čele ktorej je Rui Rio.



Úrady udelili výnimku aj obyvateľom, ktorí sú v izolácii pre nákazu koronavírusom. Svoj hlas mohli odovzdať počas poslednej hodiny hlasovania. Volebné miestnosti boli otvorené do 19.00 h miestneho času (20.00 h SEČ). Ľudia mohli svoje hlasy takisto odovzdať aj týždeň pred volebným dňom.



PS a PSD sa striedajú na čele krajiny, ale len zriedka sa niektorej zo strán podarilo vytvoriť väčšinovú vládu.



Costa bol premiérom od roku 2015 a jeho vládu podporovali krajine ľavicové strany. Tie však v novembri minulého roka odmietli podporiť vládny návrh rozpočtu na rok 2022.



Portugalsko sa chystá začať využívať prostriedky z balíka EÚ, ktoré sú určené na obnovu hospodárstva po pandémii, pripomína AP.