Vládni vojaci vstúpili do mesta Sarakíb v provincii Idlib

Bejrút 5. februára (TASR) - Vojaci sýrskeho prezidenta Bašára Asada prenikli v stredu do strategicky dôležitého mesta Sarakíb v provincii Idlib v severozápadnej Sýrii. Informovala o tom mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), píše agentúra AFP.



"Jednotky režimu vstúpili do Sarakíbu po tom, ako sa stovky džihádistov a s nimi spriaznených síl stiahli na sever od mesta," povedal pre AFP šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán so sídlom v Británii.



V súvislosti s aktuálnym vývojom v Sýrii zasadne vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostná rada OSN.



Situácia sa v oblasti zhoršuje od začiatku ofenzívy sýrskej vlády podporovanej Ruskom z polovice januára, ktorá si vyslúžila ostrú kritiku zo strany tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Ruskom podporované sýrske vládne sily a milície v posledných týždňoch znovu dobyli desiatky dedín v Idlibe, poslednej bašte protivládnych povstalcov - to donútilo obyvateľov utekajúcich pred bojmi premiestniť sa bližšie k tureckej hranici a zhoršilo humanitárnu krízu v oblasti.