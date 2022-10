Vládnu koalíciu oslabuje spor o elektrárne, tvrdí opozícia

Berlín 18. októbra (TASR) - Podpredseda nemeckého opozičného bloku CDU/CSU v Spolkovom sneme Thorsten Frei považuje zámer kancelára Olafa Scholza (SPD) predĺžiť prevádzku jadrových elektrární za náznak oslabenia vládnej koalície. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



"Dnešné rozhodnutie udržiavať jadrové elektrárne v prevádzke len do jari 2023 znamená o 12 percent vyššie náklady a nárast emisií CO2 o 14 percent," napísal Frei v pondelok na Twitteri.



Scholz v pondelok vyzval na vytvorenie právneho základu na predĺženie prevádzky jadrových elektrární Isar I v Bavorsku, Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku (mali fungovať maximálne do 15. apríla 2023) a Emsland v Dolnom Sasku (1. januára 2023), pripomína DPA.



"Urobil som rozhodnutie ako spolkový kancelár," uviedol Scholz v liste ministrovi hospodárstva Robertovi Habeckovi, ministerke životného prostredia Steffi Lemkeovej (obaja Zelení) a ministrovi financií Christianovi Lindnerovi (FDP).



Koaličné strany Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) majú medzi sebou spor o pokračovaní prevádzky jadrových elektrární. Zelení žiadali ukončenie prevádzky elektrárne Emsland v apríli; FDP požadovala pokračovanie prevádzky aj po tomto termíne, píše na svojej webovej stránke denník Die Welt.



Koaličné plány podľa Freia žiadne skutočné riešenie neprinesú. Frei podporuje predĺženie prevádzky elektrární do roku 2024 z dôvodu nedostatku zdrojov energie. Vládnej koalícii vyčítal zodpovednosť za zdržania a časovú tieseň.



Scholzove pondelkové rozhodnutie kritizovali aj poslanci Zelených z krajinského parlamentu v Dolnom Sasku. SPD a Zelení v Dolnom Sasku rokujú o vytvorení koalície po voľbách, ktoré sa v tejto spolkovej krajine konali 9. októbra, pripomína DPA.