Vládnuca japonská strana LDP si 4. októbra zvolí nového predsedu
Novozvolený predseda môže nahradiť Išibu aj v premiérskej funkcii.
Tokio 9. septembra (TASR) - Japonská vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) si 4. októbra zvolí nového predsedu, oznámila v utorok volebná komisia strany. V straníckej funkcii nahradí Šigerua Išibu, ktorý 7. septembra po necelom roku odstúpil z funkcie premiéra pre neúspech svojej strany v parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Novozvolený predseda môže nahradiť Išibu aj v premiérskej funkcii. LDP bola dlhodobo najsilnejšou stranou v oboch komorách japonského parlamentu a preto tradične nominovala svojho predsedu aj do čela vlády. Od svojho založenia v roku 1955 je takmer nepretržite pri moci s výnimkou dvoch období v rokoch 1993 až 1996 a 2009 až 2012.
Lídri LDP sa zvyčajne stávali premiérmi aj vďaka podpore menšieho koaličného partnera, strany Komeito. Pre rastúcu nespokojnosť voličov so zvyšujúcimi sa životnými nákladmi a množstvo korupčných škandálov LDP stratila väčšinu v oboch komorách parlamentu. Nie je preto zaručené, že nový predseda strany sa stane aj predsedom vlády.
Predseda straníckej volebnej komisie v utorok uviedol, že 22. septembra bude vydané oficiálne oznámenie o voľbách a sčítanie hlasov sa uskutoční po 12-dňovej kampani.
Prvým kandidátom, ktorý sa v pondelok prihlásil do súboja o post predsedu strany bol bývalý minister zahraničných vecí Tošimacu Motegi. Medzi ďalších potenciálnych kandidátov patrí bývalá ministerka pre ekonomickú bezpečnosť Sanae Takaičiová a súčasný minister poľnohospodárstva Šindžiró Koizumi.
Nový predseda bude čeliť množstvu zložitých problémov, vrátane rýchlo starnúceho obyvateľstva, štátneho dlhu a hospodárstva sužovaného rastúcou infláciou, konštatuje AFP.
„V týchto voľbách ide o to, či LDP povstane, alebo upadne,“ povedal Predseda Generálnej rady strany Džundži Suzuki na tlačovej konferencii.
