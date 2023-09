Vládnuca junta Burkiny Faso oznámila,že zmarila pokus o štátny prevrat

Ouagadougou 28. septembra (TASR) - Vojenská vláda Burkiny Faso v stredu večer oznámila, že sa jej podarilo zmariť pokus o štátny prevrat. Došlo k tomu takmer rok po tom, ako sa k moci v tejto africkej krajine dostal práve vďaka prevratu aj jej súčasný dočasný prezident Ibrahim Traoré. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Miestna televízia odvysielala vyhlásenie vládnucej junty, v ktorom sa uvádza, že "26. septembra 2023 bol tajnými a bezpečnostnými službami Burkiny Faso zmarený pokus o prevrat". Junta ďalej informovala, že zadržala viacerých armádnych dôstojníkov a iných domnelých pučistov, pričom po ďalších ešte intenzívne pátra. Pučisti podľa nej chceli "uvrhnúť krajinu do chaosu".



Tisíce Traorého stúpencov vyšli ešte v utorok neskoro večer do ulíc hlavného mesta Ouagadougou. Podnietili ich k tomu správy o údajnom prevrate šíriace sa na sociálnych sieťach a výzvy, aby lídra junty "bránili". Vojenská vláda v stredu informovala, že sa bude snažiť pokus o puč a jeho okolnosti čo najväčšmi objasniť.



Kapitán Traoré sa moci v krajine chopil počas prevratu zo septembra 2022, keď zosadil Paula-Henriho Sandaogoa Damibu. Samotný Damiba bol pri moci len niekoľko mesiacov, a to taktiež vďaka puču, pri ktorom v januári 2022 zvrhol posledného zvoleného prezidenta tejto africkej krajiny Rocha Marca Christiana Kaborého.



Oba vojenské prevraty boli motivované hnevom, ktorý vyvolal neúspech vedenia krajiny o zastavenie džihádistov. Tí prenikli do Burkiny Faso zo susedného Mali v roku 2015, pričom ich vyčíňanie si vyžiadalo tisíce obetí na životoch a viedlo k vysídleniu vyše dvoch miliónov ľudí - v rámci Burkiny Faso i mimo jej územia.