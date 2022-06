Vládnuca koalícia v Poľsku ďalej vedie v prieskumoch

Varšava 16. júna (TASR) - Poľská vládnuca koalícia Zjednotená pravica by zvíťazila v parlamentných voľbách, ukázal najnovší prieskum verejnej mienky uskutočnený agentúrou Spoločenské zmeny pre portál wPolityce. Vo štvrtok o tom informovala aj poľská tlačová agentúra PAP.



V Zjednotenej pravici dominuje národno-konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS).



Vládnuci tábor by získal 37 percent hlasov voličov, pričom hlavná opozičná aliancia Občianska koalícia (KO) by sa umiestnila druhá s 25 percentami. Nasledovala by strana Poľsko 2050 s 12-percentnou podporou.



Len deväť percent opýtaných vyhlásilo, že by hlasovali za krajne pravicovú stranu Konfederácia, a politickú alianciu Ľavica by podporilo sedem percent respondentov.



Prieskum takisto zistil, že Poľská ľudová strana (PSL) – Poľská koalícia (KP) by dostali päť percent hlasov, čo by akurát stačilo na získanie kresiel v Sejme, dolnej komore parlamentu.



Populistické protisystémové hnutie Kukiz'15 a strana Dohoda by sa do parlamentu nedostali, pretože prvému uvedenému subjektu by dali hlas dve percentá voličov a druhému len percento.



Podľa prieskumu by účasť voličov dosiahla 56 percent. Vykonaný bol 10. – 13. júna na náhodne vybratej vzorke 1068 Poliakov.



Najbližšie parlamentné voľby v Poľsku by sa mali konať na jeseň 2023.