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Vládnuca strana dominovala v juhokórejských regionálnych voľbách
Volebná účasť dosiahla 61 percent, čo je na regionálne voľby relatívne vysoká úroveň.
Autor TASR
Soul 4. júna (TASR) — Vládnuca Demokratická strana (DP) zaznamenala v stredajších regionálnych voľbách a súbežných doplňovacích parlamentných voľbách presvedčivé víťazstvo. Podľa konečných výsledkov získala DP 12 zo 16 kľúčových postov primátorov a guvernérov, vrátane tradičnej bašty konzervatívcov – mesta Pusan. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Jonhap.
Najväčšia opozičná strana, Strana ľudovej moci (PPP), zvíťazila v zostávajúcich štyroch regiónoch vrátane hlavného mesta Soul, kde si starosta O Se-hun, ktorý je považovaný za potenciálneho prezidentského kandidáta, zabezpečil piate funkčné obdobie.
V provincii Kjonggi získala DP historické víťazstvo, keď sa jej kandidátka Čchu Mi-e stala prvou ženou vo funkcii guvernérky.
Výsledky predstavujú významný posun oproti predchádzajúcim regionálnym voľbám v roku 2022, keď PPP zvíťazila v 12 regiónoch.
V doplňovacích parlamentných voľbách, v ktorých sa rozhodovalo o 14 kreslách, získala DP deväť mandátov, PPP štyri a jedno kreslo pripadlo nezávislému kandidátovi. Trinásť kresiel pred voľbami držala DP, takže strata štyroch mandátov je len miernym oslabením jej dominancie v 300-člennom parlamente.
Voľby sa konali presne rok po nástupe prezidenta I Če-mjonga do úradu. Ten sa naďalej teší relatívne vysokej podpore verejnosti, zatiaľ čo konzervatívci sa stále spamätávajú z politickej krízy, ktorú v roku 2024 vyvolal bývalý prezident Jun Sok-jol nečakaným vyhlásením stanného práva, za čo bol odsúdený na doživotie.
Volebná účasť dosiahla 61 percent, čo je na regionálne voľby relatívne vysoká úroveň.
Voľby sprevádzali problémy s nedostatkom hlasovacích lístkov na 14 miestach v Soule, čo viedlo k dočasnému prerušeniu hlasovania. PPP kritizovala volebnú komisiu a vyzvala na zastavenie sčítania a prípadné opakovanie hlasovania.
Najväčšia opozičná strana, Strana ľudovej moci (PPP), zvíťazila v zostávajúcich štyroch regiónoch vrátane hlavného mesta Soul, kde si starosta O Se-hun, ktorý je považovaný za potenciálneho prezidentského kandidáta, zabezpečil piate funkčné obdobie.
V provincii Kjonggi získala DP historické víťazstvo, keď sa jej kandidátka Čchu Mi-e stala prvou ženou vo funkcii guvernérky.
Výsledky predstavujú významný posun oproti predchádzajúcim regionálnym voľbám v roku 2022, keď PPP zvíťazila v 12 regiónoch.
V doplňovacích parlamentných voľbách, v ktorých sa rozhodovalo o 14 kreslách, získala DP deväť mandátov, PPP štyri a jedno kreslo pripadlo nezávislému kandidátovi. Trinásť kresiel pred voľbami držala DP, takže strata štyroch mandátov je len miernym oslabením jej dominancie v 300-člennom parlamente.
Voľby sa konali presne rok po nástupe prezidenta I Če-mjonga do úradu. Ten sa naďalej teší relatívne vysokej podpore verejnosti, zatiaľ čo konzervatívci sa stále spamätávajú z politickej krízy, ktorú v roku 2024 vyvolal bývalý prezident Jun Sok-jol nečakaným vyhlásením stanného práva, za čo bol odsúdený na doživotie.
Volebná účasť dosiahla 61 percent, čo je na regionálne voľby relatívne vysoká úroveň.
Voľby sprevádzali problémy s nedostatkom hlasovacích lístkov na 14 miestach v Soule, čo viedlo k dočasnému prerušeniu hlasovania. PPP kritizovala volebnú komisiu a vyzvala na zastavenie sčítania a prípadné opakovanie hlasovania.