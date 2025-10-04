< sekcia Zahraničie
Vládnuca strana LDP v Japonsku si za novú líderku zvolila Takaičiovú
Takaičiová zvíťazila v sobotňajšom hlasovaní proti súčasnému ministrovi poľnohospodárstva Šindžiróvi Koizumim, ktorý pravidelne viedol v prieskumoch verejnej mienky k voľbe nového šéfa LDP.
Autor TASR
Tokio 4. októbra (TASR) - Japonská vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) si v sobotu v druhom kole hlasovania za novú predsedníčku zvolilo Sanae Takaičiovú. Vo funkcii nahradí Šigerua Išibu, ktorý 7. septembra po necelom roku odstúpil pre neúspech LDP v parlamentných voľbách. Takaičiová sa pravdepodobne stane premiérkou a v tom prípade bude prvou ženou v premiérskej funkcii v histórii Japonska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
Takaičiová zvíťazila v sobotňajšom hlasovaní proti súčasnému ministrovi poľnohospodárstva Šindžiróvi Koizumim, ktorý pravidelne viedol v prieskumoch verejnej mienky k voľbe nového šéfa LDP.
Víťazka vnútrostraníckeho hlasovania LDP sa s veľkou pravdepodobnosťou stane premiérkou Japonska, keďže ako objasňuje agentúra AP, táto strana je stále jednoznačne najsilnejšou v dolnej komore parlamentu, ktorá určuje predsedu vlády, a opozičné skupiny sú výrazne rozdrobené.
Voľba nového predsedu vlády - piateho za posledných päť rokov - by sa podľa japonských médií mohla uskutočniť už budúci týždeň.
Šesťdesiatštyriročná konzervatívna politička je teraz vystavená množstvu zložitých otázok vrátane starnúcej populácie, geopolitických otrasov, oslabenej ekonomiky a rastúcich obáv z migrácie. Najprv však bude musieť zabezpečiť, aby si LDP, ktorá vládne takmer nepretržite od roku 1955, opäť získala voličov.
