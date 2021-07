Vládnuca strana sa stiahla z dohody o ukončení politického patu

Tbilisi 28. júla (TASR) - Gruzínska vládnuca strana Gruzínsky sen odstúpila v stredu od dohody o ukončení politickej krízy, ktorú v polovici apríla dosiahla s opozíciou. Informovala o tom agentúra DPA pripomínajúc, že predmetnú dohodu sprostredkovala Európska únia.



Predseda Gruzínskeho sna Irakli Kobachidze odstúpenie zdôvodnil skutočnosťou, že dohodu dosiaľ nepodporila viac ako polovica opozičných zákonodarcov.



Dohodu podpísali zástupcovia všetkých politických strán s výnimkou Zjednoteného národného hnutia (UNM), ktoré deklarovalo, že sa k nej pripojí po tom, čo bude z väzenia prepustený jeho vodca Nikanor Melia.



Podpísanie dohody bolo vnímané ako koniec politickej krízy a patovej situácie, do ktorej sa Gruzínsko dostalo po parlamentných voľbách konaných v októbri minulého roku, ktoré opozičné strany odsúdili ako zmanipulované. Poslanci zvolení za opozíciu v dôsledku toho odmietli nastúpiť na svoje miesto v novom parlamente a iniciovali masové protesty, ktorých účastníci žiadali predčasné parlamentné voľby.



Patová situácia sa zhoršila vo februári, keď polícia pri razii v sídle UNM v Tbilisi zatkla vodcu hnutia Meliu. Následne podal demisiu predsedu vlády Giorgi Gacharia.



Dohoda o ukončení patu, ktorú sprostredkoval predseda Európskej rady Charles Michel, obsahovala podmienky, za ktorých by bolo možné usporiadanie predčasných volieb. Kobachidze v stredu uviedol, že hlavné body dohody už boli splnené, a to vrátane ukončenia bojkotu zo strany opozičných poslancov a prepustenia Meliu.