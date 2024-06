Vládnuca strana v JAR podľa predbežných výsledkov stratí väčšinu

Johannesburg 1. júna (TASR) — Juhoafrický vládny Africký národný kongres (ANC) smeruje k strate parlamentnej väčšiny po stredajších parlamentných voľbách. Po spočítaní 97 percent hlasov získal ANC podporu len niečo vyše 40 percent. Podľa volebnej komisie budú konečné výsledky známe do nedele. TASR informuje podľa agentúry AP.



ANC podľa čiastkových výsledkov bude musieť pre zotrvanie vo vláde rokovať o koalícii s inou stranou alebo stranami. Ovplyvní to tiež šance juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu na znovuzvolenie. Parlament musí zasadnúť a zvoliť prezidenta do 14 dní od oficiálneho vyhlásenia konečných výsledkov volieb.



Hlavná opozičná Demokratická aliancia (DA) doteraz získala asi 21 percent hlasov, nová strana Kopija národa (uMkhonto weSizwe, MK) bývalého prezidenta Jacoba Zumu má 14 percent a krajne ľavicoví Bojovníci za ekonomickú slobodu (EFF) 9 percent.



Predstavitelia MK akúkoľvek koaličnú dohodu podmienili tým, že Ramaphosa bude odvolaný z pozície lídra ANC a prezidenta.



"Sme ochotní rokovať s ANC, ale nie s ANC Cyrila Ramaphosu," povedal hovorca strany Nhlamulo Ndlela.



Každá z možných koaličných strán má odlišnú ideológiu a každá prípadná koalícia zmení doterajšiu politiku ANC a Južnej Afriky. MK a krajne ľavicový EFF vyzývajú na znárodnenie častí ekonomiky. Centristická DA je vnímaná ako strana priateľská k podnikaniu a podľa analytikov by jej koalíciu s ANC ocenili aj zahraniční investori.



Do volieb sa zaregistrovalo 28 miliónov Juhoafričanov a podľa údajov nezávislej volebnej komisie bola volebná účasť okolo 60 percent v 23.000 volebných okrskoch v deviatich provinciách JAR.