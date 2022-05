Vládnuca švédska strana bude diskutovať o vstupe do NATO

Štokholm 5. mája (TASR) - Vládnuca Švédska sociálnodemokratická strana by už v polovici mája mohla zaujať stanovisko v otázke prípadného vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Predstavitelia vedenia strany švédskej premiérky Magdaleny Anderssonovej sa totiž už v nedeľu 15. mája majú stretnúť na mimoriadnom zasadnutí, kde budú okrem iného diskutovať aj o tejto otázke, informovala v stredu agentúra DPA.



Podľa slov generálneho tajomníka tejto strany Tobiasa Baudina je možné, že stanovisko sociálnych demokratov v otázke vstupu do NATO vzíde už zo spomínaného stretnutia. Baudin v rozhovore pre švédsku tlačovú agentúru TT tiež podotkol, že dosiaľ sa v tejto veci o ničom nerozhodlo a je potrebné prerokovať zložité otázky.



Anderssonovej sociálni demokrati sú v súčasnosti vo Švédsku pod značným tlakom. Viaceré tamojšie parlamentné strany sa totiž medzičasom vyslovili za vstup do NATO, k čomu ich podnietila ruská invázia na Ukrajinu. Členstvo v Severoatlantickej aliancii okrem toho zvažuje aj susedné Fínsko, ktoré je v tejto otázke zjavne bližšie k dosiahnutiu nejakého rozhodnutia. Vo Švédsku sa zároveň v septembri majú konať parlamentné voľby.



Švédski sociálni demokrati sa ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu vyjadrovali proti členstvu v NATO a vyzdvihovali výhody neutrality tejto severskej krajiny, pripomína DPA.



Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová medzičasom v stredu uviedla, že Spojené štáty prisľúbili Švédsku bezpečnostné záruky aj počas obdobia, kedy by Aliancia prípadnú žiadosť tejto krajiny o členstvo len spracúvala. Takéto obdobie by mohlo trvať aj rok.



"Prirodzene, nebudem zachádzať do detailov, ale som si veľmi istá tým, že teraz máme americkú záruku," povedala Lindeová po stredajšom stretnutí so svojim americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom vo Washingtone. Konkrétnu povahu týchto záruk však nespresnila. Dodala len, že nejde síce o bezpečnostné záruky, aké môže krajina získať až po vstupe do Aliancie, avšak znamenali by, že prípadná agresia Ruska by nezostala bez odpovede.