Vládnuce HDZ sa dohodlo na vláde s krajne pravicovou stranou

Záhreb 8. mája (TASR) – Chorvátska vládnuca konzervatívna strana sa po aprílových voľbách dohodla na vytvorení koalície s krajne pravicovou stranou. Oznámil to v stredu premiér a stranícky líder Andrej Plenkovič, informuje TASR podľa servisu agentúry Reuters.



Strana Chorvátskeho demokratické spoločenstvo (HDZ), ktorá získala 61 zo 151 kresiel v parlamente, dosiahla dohodu s Hnutím za vlasť (DP), ktoré sa na základe výsledkov volieb dostalo do rozhodujúcej pozície pri tvorbe vlády.



DP, ktoré obsadilo 14 mandátov, odmietlo vstup do vlády s bývalým spojencom HDZ, Nezávislou demokratickou srbskou stranou (SDSS) zastupujúcou srbskú menšinu, alebo s ľavicovou environmentálne orientovanou stranou Môžeme. HDZ tieto podmienky prijala, čo podnietilo kritiku zo strany opozície.



Nová koalícia potrebuje na získanie dôvery v parlamente 76 hlasov. Plenkovič podľa vlastných slov očakáva, že si udrží podporu strán zastupujúcich národnostné menšiny, ktoré boli spojencami HDZ počas jeho predošlých vlád.



Plenkovič bude v prípade schválenia novej koalície premiérom tretie funkčné obdobie.



Líder DP Ivan Penava koaličnú dohodu potvrdil s tým, že jeho strana povedie ministerstvo poľnohospodárstva, nové ministerstvo demografie a jedno z dvoch ministerstiev, ktoré vznikne rozdelením súčasného ministerstva hospodárstva. Táto strana vystupujúca proti imigrácii vstúpi do vlády po prvý raz.