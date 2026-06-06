< sekcia Zahraničie
Vládnucu koalíciu v Litve opúšťa populistická strana Úsvit Nemanu
Sociálni demokrati krátko po vynesení rozsudku avizovali, že Úsvit Nemanu ponechajú v koalícii, kým Žemaitaitisov verdikt nenadobudne právoplatnosť.
Autor TASR
Vilnius 6. júna (TASR) - Litovská populistická strana Úsvit Nemanu (PPNA), ktorej líder Remigijus Žemaitaitis bol odsúdený za podnecovanie antisemitskej nenávisti a relativizáciu holokaustu, bola vylúčená z vládnej koalície. Sociálnodemokratická strana Litvy (LSDP), ktorá vedie vládnu koalíciu, už hľadá nového partnera. V sobotu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Líder LSDP Mindaugas Sinkevičius po stretnutí vedenia strany v sobotu pred novinármi uviedol, že partneri vo vládnej koalícii boli „trpezliví, (...) ale vidíme, že líder strany (Žemaitaitis) je čoraz radikálnejší, zatiaľ čo krajina potrebuje stabilitu.“
Žemaitaitis dostal v decembri 2025 od súdu vo Vilniuse pokutu 5000 eur za podnecovanie antisemitskej nenávisti a za relativizáciu holokaustu na sociálnych sieťach. Žemaitaitis pred súdom obvinenia poprel a litovskej tlačovej agentúre BNS povedal, že svoj prípad považuje za politicky motivovaný a odvolá sa.
Sociálni demokrati krátko po vynesení rozsudku avizovali, že Úsvit Nemanu ponechajú v koalícii, kým Žemaitaitisov verdikt nenadobudne právoplatnosť. V máji však strana PPNA hlasovala proti vládnym plánom na výstavbu nových vojenských cvičísk na hraniciach s Bieloruskom, a to v čase, keď Litva čelí expanzionistickým ambíciám a vojenskej hrozbe zo strany Ruska.
Okrem toho inšpektori finančnej správy v rámci vyšetrovania podvodu prehľadalo nehnuteľnosti spojené so Žemaitaitisom, ktorý - okrem iného - označil nezávislosť Litvy od Sovietskeho zväzu v roku 1990 za štátny prevrat a vyzýval, aby štát prevzal kontrolu nad verejnoprávnym telerozhlasom. Navrhol aj prijatie zákona o registrácii tzv. zahraničných agentov.
„Verejné vyjadrenia, politické aktivity a neustále napätie vyvolávané Remigijusom Žemaitaitisom (...) sa stali významnou prekážkou pre riadne fungovanie koalície,“ uviedla v stanovisku LSDP premiérky Ingy Ruginiené.
LSDP oznámila, že na rokovania o vstupe do vládnej koalície pozvala stranu Zväz demokratov - V mene Litvy (DSVL).
DSVL vedie Virginijus Sinkevičius, ktorý v minulosti pôsobil ako eurokomisár. Táto strana bola súčasťou terajšej vládnucej koalície, z ktorej však vlani vystúpila po tom, ako v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z korupcie odstúpil vtedajší premiér Gintautas Paluckas.
Ak by sa DSVL opäť stala súčasťou vlády, koalícia by v 141-člennom parlamente mala 75 kresiel. Keď bola súčasťou koalície PPNA, vláda mala podporu 80 poslancov.
Líder LSDP Mindaugas Sinkevičius po stretnutí vedenia strany v sobotu pred novinármi uviedol, že partneri vo vládnej koalícii boli „trpezliví, (...) ale vidíme, že líder strany (Žemaitaitis) je čoraz radikálnejší, zatiaľ čo krajina potrebuje stabilitu.“
Žemaitaitis dostal v decembri 2025 od súdu vo Vilniuse pokutu 5000 eur za podnecovanie antisemitskej nenávisti a za relativizáciu holokaustu na sociálnych sieťach. Žemaitaitis pred súdom obvinenia poprel a litovskej tlačovej agentúre BNS povedal, že svoj prípad považuje za politicky motivovaný a odvolá sa.
Sociálni demokrati krátko po vynesení rozsudku avizovali, že Úsvit Nemanu ponechajú v koalícii, kým Žemaitaitisov verdikt nenadobudne právoplatnosť. V máji však strana PPNA hlasovala proti vládnym plánom na výstavbu nových vojenských cvičísk na hraniciach s Bieloruskom, a to v čase, keď Litva čelí expanzionistickým ambíciám a vojenskej hrozbe zo strany Ruska.
Okrem toho inšpektori finančnej správy v rámci vyšetrovania podvodu prehľadalo nehnuteľnosti spojené so Žemaitaitisom, ktorý - okrem iného - označil nezávislosť Litvy od Sovietskeho zväzu v roku 1990 za štátny prevrat a vyzýval, aby štát prevzal kontrolu nad verejnoprávnym telerozhlasom. Navrhol aj prijatie zákona o registrácii tzv. zahraničných agentov.
„Verejné vyjadrenia, politické aktivity a neustále napätie vyvolávané Remigijusom Žemaitaitisom (...) sa stali významnou prekážkou pre riadne fungovanie koalície,“ uviedla v stanovisku LSDP premiérky Ingy Ruginiené.
LSDP oznámila, že na rokovania o vstupe do vládnej koalície pozvala stranu Zväz demokratov - V mene Litvy (DSVL).
DSVL vedie Virginijus Sinkevičius, ktorý v minulosti pôsobil ako eurokomisár. Táto strana bola súčasťou terajšej vládnucej koalície, z ktorej však vlani vystúpila po tom, ako v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z korupcie odstúpil vtedajší premiér Gintautas Paluckas.
Ak by sa DSVL opäť stala súčasťou vlády, koalícia by v 141-člennom parlamente mala 75 kresiel. Keď bola súčasťou koalície PPNA, vláda mala podporu 80 poslancov.