Vládny Fidesz chce zakročiť proti šíreniu politického násilia

Kristóf Szalay-Bobrovniczky na stretnutí ministrov v Bruseli. Foto: TASR/AP

Opoziční poslanci zákonodarného zboru vyjadrili názor, že práve Fidesz je stranou, ktorá svoju stratégiu stavia na nenávisti a na vytváraní obrazu nepriateľov.

Autor TASR
Budapešť 30. septembra (TASR) - Členovia maďarskej vládnucej strany Fidesz by chceli podniknúť kroky proti šíreniu politického násilia. Konštatoval to server index.hu, podľa ktorého parlamentná diskusia o príslušnom návrhu zákona sa v utorok týkala najmä kauzy bývalého náčelníka generálneho štábu Romulusza Ruszina-Szendiho, ktorý priznal, že na podujatí mimoparlamentnej strany TISZA mal so sebou zbraň. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarský rezort obrany 8. mája k odvolaniu Ruszina-Szendiho z funkcie náčelníka generálneho štábu uviedol, že ten namiesto presadzovania mierového postoja vlády reprezentoval proukrajinský naratív.

Minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky minulý týždeň oznámil, že ruší zmluvu s Ruszinom-Szendim o jeho zaradení do zálohy, čím stráca aj právo používať svoju doterajšiu hodnosť generálporučíka. „Ruszin-Szendi chodí na politické zhromaždenia so zbraňou, napadol novinára, a preto sa stal nehodným byť vojakom maďarských obranných síl,“ zdôvodnil minister.

V nadväznosti na kauzu nosenia zbrane Ruszinom-Szendim predložil v utorok výbor parlamentu pre národnú obranu a bezpečnosť návrh uznesenia, v ktorom sa uvádza, že parlament sa zaväzuje k udržaniu pokojného verejného života a pokojného politického dialógu. „Veríme v silu argumentov a diskusie založenej na vzájomnom rešpekte. Rešpektujeme demokratický poriadok a ústavné tradície Maďarska,“ píše sa v dokumente, ktorý odsudzuje všetky formy politického násilia a podnecovania k násiliu.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v krajinách západného sveta vrátane tých, ktoré priamo susedia s Maďarskom, politické násilie už prerástlo hranice digitálneho priestoru a prejavilo sa v početných fyzických, ba až smrteľných útokoch - vrátane atentátov na hlavy štátov a vlád,“ uvádza sa ďalej okrem iného v návrhu uznesenia. Podľa neho maďarské Národné zhromaždenie vyzýva vládu, aby vypracovala návrhy na pomoc pri znižovaní agresie vo fyzickom a digitálnom priestore vrátane preskúmania pravidiel platných pre porušenia týkajúce sa držby a nosenia zbraní a v prípade potreby ich sprísnenia.

Opoziční poslanci návrh ostro kritizovali, nie však pre jeho zámer. Poslankyňa Demokratickej koalície (DK) Judit Földiová okrem iného pripomenula, že práve provládne médiá a bilbordové kampane vlády už roky šíria obraz opozície, mimovládnych organizácií a nezávislých novinárov ako „zradcov a nepriateľov národa“.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
