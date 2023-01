Vládny Fidesz stráca voličov, nejdú však k opozícii

Budapešť 4. januára (TASR) - Priaznivcov maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP rapídne ubúda, avšak zoskupenie šiestich opozičných strán, ktoré išli spoločne do parlamentných volieb vlani v apríli, sa aj tak neposilňuje. Vyplýva to z výsledkov decembrového prieskumu inštitútu Medián, ktoré zverejnil v stredu server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Za trištvrte roka od volieb stratil Fidesz-KDNP 16 percentuálnych bodov. Voliči sa však zjavne nepridali k opozícii, ale do tábora nerozhodnutých voličov, ktorý narástol o rovnakú hodnotu.



V preferenciách naďalej vedie vládny blok nad opozičnými stranami, v súčasnosti v pomere 32 percent k 29 percentám.



Žiadnu z existujúcich politických strán by nevolilo až 30 percent opýtaných Maďarov.