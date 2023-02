Vládu Izraela opúšťa námestník ministra z ultranacionalistickej strany

Jeruzalem 28. februára (TASR) - Izraelský krajne pravicový politik Avi Maoz, ktorý vedie stranu Noam, v pondelok oznámil svoj odchod z postu námestníka ministra. Ako v utorok informovala agentúra AP, Maoz súčasne potvrdil, že v parlamente bude naďalej podporovať všetky opatrenia, na ktorých sa dohodla vládna koalícia.



Maoz vo svojom liste premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi osobitne prisľúbil podporu reformám na tzv. obnovenie rovnováhy medzi zákonodarnou a súdnou mocou. Tie vyvolali v Izraeli ostré protesty časti verejnosti, ktorá sa obáva oslabenia nezávislosti súdnictva, informuje TASR.



Avi Maoz mal ako námestník ministra na starosti nový úrad pre posilňovanie židovskej národnej identity v izraelskej spoločnosti.



Maoz šéfuje malej ultranacionalistickej frakcii Noam a je známy svojou homofóbnou rétorikou a hanlivými výrokmi na adresu neortodoxných Židov. Je odporcom práv LGBTQ+ ľudí a žien slúžiacich v armáde. Nesúhlasí ani s tým, aby Arabi učili židovských študentov na izraelských školách. Popiera legitimitu neortodoxného judaizmu vrátane reformného a konzervatívneho hnutia, ktoré sú v Izraeli marginálne, ale v USA sú dominantné a dlhodobo poskytujú krajine finančnú a diplomatickú podporu.



Maozova frakcia Noam sa v posledných voľbách uchádzala o priazeň voličov na spoločnej kandidátke so stranou Náboženský sionizmus Itamara Ben-Gvira a Bezalela Smotriča, ktorá dovedna získala v Knesete 14 kresiel, čím sa stala treťou najväčšou frakciou. Samotná strana Noam má v Knesete len jediného poslanca - Aviho Maoza.



Po voľbách bol Maoz vymenovaný do funkcie, v ktorej mu bol zverený dohľad nad externými programami ministerstva školstva. Jeho nominácia podráždila proliberálne sily.



Vo svojom rezignačnom liste Maoz napísal, že je rozčarovaný tým, že vo svojej funkcii nie je schopný dosiahnuť zmysluplné zmeny. Tvrdí v ňom tiež, že "zistil, že neexistuje vážny úmysel dodržiavať koaličnú dohodu" týkajúcu sa úradu na posilnenie židovskej identity medzi Izraelčanmi.



Vyjadril aj ľútosť nad neúspešnými snahami vrátiť do vládnych formulárov slová "matka" a "otec" po tom, ako ich predchádzajúca vláda zmenila na "rodič 1" a "rodič 2", ako aj nad obmedzením egalitárneho modlitebného priestoru pri Západnom múre v Jeruzaleme.



Agentúra AP vo svojej správe konštatuje, že odchod Aviho Maoza je prvou trhlinou v Netanjahuovej vládnej koalícii, ktorá sa ujala moci koncom decembra roku 2022 po tom, ako v novembrových voľbách získala parlamentnú väčšinu.