Vládu JAR požiadalo o pomoc 17 jej občanov, ktorí sú väznení v Donbase
Juhoafrické právo občanom JAR zakazuje vstupovať do zahraničných armád alebo poskytovať vojenské služby bez súhlasu vlády.
Johannesburg 6. novembra (TASR) - Juhoafrická vláda vo štvrtok oznámila, že prijala tiesňové volania od 17 občanov, ktorí sa pridali k žoldnierskym jednotkám bojujúcim v rusko-ukrajinskej vojne, informovala agentúra Reuters, píše TASR. Muži majú 20 až 39 rokov a sú uväznení v Donbase na východe Ukrajiny.
Prezident JAR Cyril Ramaphosa nariadil vyšetrovanie okolností, ktoré viedli k náboru týchto mladých mužov do žoldnierskych jednotiek, uviedla juhoafrická vláda vo vyhlásení. Cieľom je zistiť, kto organizoval prepravu a financovanie týchto mladých mužov do Ruska alebo okupovaných oblastí Ukrajiny.
Vo vyhlásení sa neuviedlo, za ktorú stranu konfliktu Juhoafričania bojujú.
V auguste juhoafrická vláda upozornila mladých ľudí na falošné pracovné ponuky v Rusku, na falošné pracovné ponuky v Rusku, ktoré sa šírili na sociálnych sieťach TikTok, Facebook a Telegram. Tieto ponuky často sľubovali lukratívnu prácu v logistike, stavebníctve alebo bezpečnostných agentúrach, no v skutočnosti šlo o nábor pre vojenské účely. Toto upozornenie nasledovalo po odhalení, že niekoľko Juhoafričaniek, ktoré reagovali na ponuku práce v Rusku, bolo v skutočnosti najatých do výrobní dronov.
